Serie C, Juventus Next Gen-Rimini: le probabili formazioni. Le scelte di Brambilla e Troise

Sabato 20 gennaio alle 16.15 al Moccagatta di Alessandria andrà in scena per il girone B una delicata sfida tra due squadre di centroclassifica, ma a caccia di punti per avvicinare i rispettivi obiettivi. Romagnoli a caccia dei playoff, bianconeri di punti per allontanarsi dalla zona playout

Sabato 20 gennaio, alle ore 16.15, si disputerà la partita Juventus Next Gen-Rimini, valida per la 22a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Massimo Brambilla e Emiliano Troise si affronteranno allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria per una sfida tra due squadre in salute e alle prese con posizioni di classifica piuttosto “ibride”.

Serie C, Juventus Next Gen-Rimini: come c’arrivano le due squadre

Juventus Next Gen e Rimini sono separate da tre punti. Un gap minimo, che però rispecchia i rispettivi orizzonti. Se infatti i romagnoli, al netto di un brusco rallentamento nelle ultime giornate, guardano con ottimismo alla corsa verso un posto nei playoff, in casa bianconera il traguardo da raggiungere non può che essere quello di evitare i playout e il conseguente rischio di una retrocessione che segnerebbe di fatto la fine del progetto che tanti benefici sta portando alla prima squadra. Gli ultimi quattro risultati positivi (8 punti) hanno permesso all’ex Juventus Under 23 di staccarsi dalle ultime cinque posizioni, distanti comunque appena un punto. Nell'ultima giornata il Rimini, atteso in settimana dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Triestina, ha steso la Torres seconda forza del campionato, ma cerca conferme in campo esterno, dove è reduce da due punti nelle ultime quattro partite e dove non segna da 282 minuti.

Serie C, Juventus Next Gen-Rimini: i precedenti

Juventus Next Gen e Rimini non si sono mai affrontate in casa dei bianconeri. L’unico precedente risale alla gara d’andata, disputatasi esattamente quattro mesi fa. Il 15 settembre al Neri finì 4-3 per i biancorossi che in quell’occasione centrarono la prima e unica vittoria della breve era targata Diego Raimondi. Nella scorsa stagione, quella del ritorno del Rimini tra i professionisti dopo tre anni, l’ex Juve Under 23 era infatti nel girone A. Così, detto che i romagnoli sono imbattuti anche nei due, storici confronti disputati con la prima squadra della Juventus nella Serie B 2006-’07 (1-1 al Neri e 0-0 al Comunale), Brambilla e Troise si sono già affrontati a livello di campionato Primavera, ai tempi delle rispettive esperienze alla guida di Atalanta e Bologna tra il 2017 e il 2020: il bilancio è di tre vittorie per il tecnico bianconero in altrettante partite.

Serie C, le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Rimini

Le probabili formazioni del match Juventus Next Gen-Rimini, valido per la 22a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma sabato 20 gennaio alle ore 16.15. Brambilla va verso la conferma della formazione che ha ottenuto quattro punti nelle ultime due partite. Gli unici dubbi sono in avanti, dove scalpitano Anghelè e Cerri. Troise sembra intenzionato a confermare l’inedito 3-5-2 visto contro la Torres: conferma per Megelaitis a tutta fascia, ma davanti c’è la pesante assenza del bomber Morra, squalificato. Spazio per Cernigoi.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Comenencia, Hasa, Salifou, Damiani, Rohui; Sekulov, Guerra. All.: M. Brambilla.

RIMINI (3-5-2): Colombi; Pietrangeli, Gigli, Lepri; Megelaitis, Langella, Lamesta, Delcarro, Semeraro; Cernigoi, Ubaldi. All.: E. Troise.