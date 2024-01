Serie C, Lucchese-Recanatese: le probabili formazioni. Le scelte di Gorgone e Pagliari

Sabato 20 gennaio alle 18.30 al Porta Elisa sono in palio punti pesanti per la terza giornata di ritorno del girone B. Di fronte due squadre in crisi di risultati e a caccia di punti per tenere lontana la zona playout e tenere viva la speranza di agganciare il treno playoff

Sabato 20 gennaio, alle ore 18.30, si disputerà la partita Lucchese-Recanatese, valida per la 22a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Giorgio Gorgone e Giovanni Pagliari si affronteranno allo stadio Porta Elisa e daranno vita a una sfida molto delicata che metterà in palio punti per tenersi lontani dalla zona bassa della classifica.

Serie C, Lucchese-Recanatese: come c’arrivano le due squadre

Per Lucchese e Recanatese sarà vietato sbagliare nello scontro diretto in terra toscana valido per la seconda giornata del girone di ritorno. Appaiati a quota 24 punti, rossoneri e giallorossi sono a -4 dal 10° posto che vale i playoff e solo a +2 sulla zona playout. La classifica quindi consiglia il profilo basso e lo stesso fanno i numeri recenti, che hanno visto i toscani perdere tre delle ultime cinque partite e i marchigiani interrompere con il pareggio contro la Juventus Next Gen una serie di quattro ko consecutivi che hanno fatto uscire Sbaffo e compagni da quella zona playoff occupata per l’intero girone d’andata. Del resto a nessuna delle due era stato chiesto di stazionare nei quartieri alti, ma evitare la tagliola degli spareggi-retrocessione è un obiettivo comune. Delicata in particolare la situazione della Lucchese, reduce dal pesante ko interno contro il Sestri Levante. Muovere la classifica è indispensabile, anche se all’orizzonte c’è la semifinale di andata di Coppa Italia, in programma mercoledì sempre in casa contro il Padova.

Serie C, Lucchese-Recanatese: i precedenti

Sono appena tre i precedenti tra Lucchese e Recanatese, comprendendo il match di andata giocato al Tubaldi e vinto 3-1 dai toscani, che nell’occasione raccolsero il secondo e al momento ultimo successo esterno del proprio campionato. I primi confronti diretti risalgono infatti alla scorsa stagione, la prima giocata tra i professionisti dai marchigiani, che dopo lo 0-0 dell’andata in casa si imposero per 3-1 al Porta Elisa giusto un anno fa, il 12 febbraio 2023, grazie alla doppietta di Carpani e alla rete di Senigagliesi. Inutile la rete di Bruzzaniti per la Lucchese.

Serie C, le probabili formazioni di Lucchese-Recanatese

Le probabili formazioni del match Lucchese-Recanatese, valido per la 22a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma sabato 20 gennaio alle ore 18.30. Rossoneri alle prese con un preoccupante mal di gol: terzo peggior attacco del campionato con 17 reti e appena quattro reti realizzate nelle ultime sette partite di campionato. Gorgone prova a risolverlo tornando al canonico 4-2-3-1 dove davanti c’è il solito ballottaggio Magnaghi-Yeboah. In casa Recanatese dubbio Raparo-Ferretti per la sostituzione dello squalificato Prisco e tra Shiba e Pelamatti sulla sinistra.

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Canganiello; Guadagno, Rizzo Pinna, Visconti; Yeboah. All.: G. Gorgone.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Veltri, Ricci, Peretti; Longobardi, Morrone, Raparo, Carpani, Shiba; Melchiorri, Sbaffo. All.: G. Pagliari.