AZ Picerno-Catania diretta tv e streaming live, Rai Sport o Sky? Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra AZ Picerno e Catania con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere AZ Picerno-Catania in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'importantissimo incontro si giocherà domani 6 febbraio 2024 alle ore 14:00 presso lo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno. La gara è valida come recupero della giornata numero 22 del campionato nazionale di Serie C girone C. Il Match era stato rinviato lo scorso 20 gennaio per la neve copiosa scesa su Picerno.

L'AZ Picerno sta continuando la sua favolosa stagione con risultati positivi in serie. L'ultimo è la vittoria ottenuta nel weekend contro la Turris tra le mura amiche. Una vittoria nel recupero di domani porterebbe i lucani al 2° posto in classifica alle spalle della capolista Juve Stabia che potrebbe distare soltanto 6 punti. Il Catania dal canto suo però è in un ottimo momento di condizione e salirà in Basilicata con l'intento di ottenere un risultato positivo. I siciliani al momento 12° in classifica agguanterebbero la zona playoff in caso di vittoria al Curcio. Una gara che quindi si prospetta interessantissima e ricca di spunti di riflessione per il proseguo della stagione di entrambe le compagini impegnate.

Dove vedere AZ Picerno-Catania in TV e streaming

AZ Picerno-Catania si giocherà domani 6 febbraio 2024 alle ore 14:00 presso lo Stadio Comunale Donato Curcio. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

AZ Picerno-Catania sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

AZ Picerno-Catania probabili formazioni

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Albertini, Gilli, Allegretto, Pagliai; Gallo, De Ciancio; Petito, Maiorino, Esposito; Murano.

Allenatore: Longo.

CATANIA (3-4-1-2): Albertoni; Monaco, Castellini, Kontek; Rapisarda, Quaini, Zammarini, Cicerelli; Peralta; Chiarella, Di Carmine.

Allenatore: Lucarelli.

Dove vedere AZ Picerna-Catania: la vittoria dei siciliani in Coppa Italia