AZ Picerno-Turris diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra AZ Picerno e Turris con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere AZ Picerno-Turris in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà domani venerdi 2 febbraio 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Donato Curcio di Picerno. L'importante incontro è valido per la giornata numero 24 del campionato nazionale di Serie C girone C.

L'AZ Picerno sta disputando un campionato ben al di sopra delle aspettative di inizio stagione. Al momento occupa la 4° posizione in classifica in piena lotta per il secondo posto e per uno slot all'interno della griglia dei playoff. Di fronte una Turris che occupa una delle posizioni di rincalzo della classifica. I campani hanno interrotto la serie di sconfitte consecutive grazie al pareggio nella sfida contro il Messina, ma questo è ancora troppo poco per sperare di salvarsi senza dover passare attraverso i playout.

Dove vedere AZ Picerno-Turris in tv e streaming

AZ Picerno-Turris si giocherà domani venerdi 2 febbraio 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Donato Curcio di Picerno. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

AZ Picerno-Turris sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

AZ Picerno-Turris probabili formazioni

Picerno (4-2-3-1): Summa; Albertini (Pagliai), Gilli, Allegretto, Novella; Gallo, De Ciancio; Ceccarelli, Maiorino, E. Esposito; Murano.

All. Longo.

Turris (4-3-3): Marcone; Esempio (Saccani), Maestrelli, Cocetta (Serpe), Contessa; Pugliese, Franco, Scaccabarozzi; Giannone, De Felice, Nocerino.

All. Menichini

AZ Picerno-Turris, lo scorso anno vittoria degli ospiti