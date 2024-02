Foggia-Monopoli diretta tv e streaming live, Sky, Rai Sport o Antenna Sud. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Foggia e Monopoli con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Foggia-Monopoli in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà giovedi 15 febbraio 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Comunale Pino Zaccheria di Foggia. La gara è valide come turno infrasettimanale della giornata numero 26 del campionato nazionale di Serie C girone C.

Un match che sa tanto di una delle ultime spiagge per entrambe le squadre. Il Foggia partito ad inizio stagione tra mille problemi societari sembrava aver trovato la giusta strada per disputare una stagione di buon livello. Purtroppo però una serie di risultati negativi e un paio di cambi in panchina hanno sancito la crisi che ha portato i rossoneri nelle retrovie della classifica e in piena lotta per non retrocedere. Stessa sorte del Monopoli che con un successo allo Zaccheria potrebbe riagguantare proprio il Foggia a 26 punti, abbastanza lontano però dal Potenza, prima squadra al momento fuori dalla griglia playout.

Foggia-Monopoli probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3): Perina; Silvestro, Riccardi, Carillo, Rizzo; Tenkorang, Marino, Tascone; Millico, Santaniello, Rolando.

MONOPOLI (3-5-2): Gelmi; Berman, Bizzotto, Ferrini; La Vardera, Viteritti, Iaccarino, Iaccarino, Bulevardi; Borello, Tommasini.

Dove vedere Foggia-Monopoli in tv e streaming

La gara Foggia-Monopoli si giocherà giovedi 15 febbraio 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Comunale Pino Zaccheria di Foggia. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

