Giugliano-Messina diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Giugliano e Messina con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Giugliano-Messina in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si disputerà domenica 18 febbraio 2024 alle ore 18:30 presso lo Stadio comunale Alberto De Cristofaro di Giugliano. L'attesissimo incontro è valido per la giornata numero 27 del campionato nazionale di Serie C girone C.

Il Giugliano sta disputando una stagione molto positiva che lo pone a debita distanza dalla lotta per non retrocedere e che apre addirittura una speranza per la partecipazione alla griglia dei playoff. Staccato di appena un punto un Messina che dopo una partenza da incubo sembra non sbagliare più un colpo. I siciliani viaggiano con una media da prima della classe nell'ultimo periodo e sognano gli spareggi promozione che fino a pochi mesi fa sembravano soltanto un miraggio.

Giugliano-Messina probabili formazioni

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Yabre; Romano, Maselli, De Rosa; Di Dio, Baldé, De Sena. Allenatore: Bertotto.

Messina (4-2-3-1): Fumagalli; Polito, Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Frisenna, Firenze; Rosafio, Emmausso, Zunno; Luciani. Allenatore: Modica.

Dove vedere Giugliano-Messina in tv e streaming

Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

