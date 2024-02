Lucchese-Spal diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone B Lucchese e Spal con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Lucchese-Spal in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà domenica 4 febbraio 2024 alle ore 18:30 presso lo Stadio Comunale Porta Elisa di Lucca. Il match è valevole per la giornata numero 24 del girone B della Serie C.

La Lucchese sta disputando una stagione in linea con quelle che erano le aspettative di inizio anno. I toscani alternano prestazioni convincenti ad altre meno buone e la posizione di metà classifica rispecchia in pieno quanto espresso sul campo di gioco. La Spal invece sta vivendo un vero e proprio dramma sportivo che dopo la retrocessione dello scorso anno la vede al terzultimo posto anche in questa stagione. I ferraresi erano in Serie A cinque anni fa e da allora il declino che rischia di estrometterli addirittura dal calcio professionistico.

Dove vedere Lucchese-Spal in tv e streaming

Lucchese-Spal si giocherà domenica 4 febbraio 2024 alle ore 18:30 presso lo Stadio Comunale Porta Elisa di Lucca. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

Lucchese-Spal sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Lucchese-Spal probabili formazioni

LUCCHESE (3-4-3): Chiorra; Tiritiello, Gucher, Benassai; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Guadagni, Yeboah, Rizzo Pinna (Magnaghi).

All. Gorgone

SPAL (4-4-2): Galeotti; Fiordaliso, Valentini, Bassoli, Tripaldelli; Rao (Dalmonte), Buchel, Collodel, Maistro; Zilli (Antenucci), Rabbi.

All. Colucci