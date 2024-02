Pescara-Spal diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone B tra Pescara e Spal con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Pescara-Spal in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si disputerà martedi 13 febbraio 2024 alle ore 20:45 presso lo stadio comunale Adriatico di Pescara. L'attesissimo incontro è valevole per la giornata numero 26 del campionato nazionale di Serie C girone C.

Il Pescara di mister Zeman (in foto ai tempi del Lecce) alterna periodi di grande condizione a clamorosi tonfi. L'ultime in ordine cronologico è maturato venerdi sera con la nettissima sconfitta per 4-0 contro il Gubbio. Un risultato che non permette agli abruzzesi di accorciare sulla Torres, seconda in classifica, sconfitta dalla Juventus NG. La Spal invece sta vivendo l'incubo della retrocessione nel dilettantismo dopo che appena lo scorso anno militava in Serie B. I ferraresi hanno bisogno di punti per riagganciare il gruppone delle squadre che si lottano la salvezza diretta senza dover affrontare i playout.

Pescara-Spal probabili formazioni

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Pierno, Brosco, Di Pasquale, Moruzzi; De Marco (Tunjov), Dagasso, Meazzi; Merola, Cuppone, Cangiano.

All. Zeman

SPAL (4-4-2): Galeotti, Bruscagin, Valentini, Peda, Ghiringhelli, Carraro, Buchel, Edera, Dalmonte, Rabbi, Antenucci.

All. Di Carlo

Dove vedere Pescara-Spal in tv e streaming

Pescara-Spal si disputerà martedi 13 febbraio 2024 alle ore 20:45 presso lo stadio comunale Adriatico di Pescara. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Non è prevista la trasmissione in diretta televisiva della sfida in chiaro.

Dove vedere Pescara-Spal: all'andata abruzzesi corsari in Emilia