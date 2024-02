Serie C, Arezzo-Virtus Entella: le probabili formazioni. Le scelte di Indiani e Gallo

Domenica 4 febbraio alle 18.30 al Comunale di Arezzo amaranto e Diavoli Neri si confronteranno per la quinta di ritorno del girone B. Separate da un solo punto in classifica, le due squadre sono alle prese con momenti di forma opposti. Toscani discontinui, liguri in risalita

Domenica 4 febbraio, alle ore 18.30, si disputerà la partita Arezzo-Virtus Entella, valida per la 24a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Paolo Indiani e Fabio Gallo si affronteranno al Comunale e daranno vita ad uno scontro diretto per un posto nei playoff, che per entrambe le squadre è diventato l’obiettivo della stagione.

Serie C, Arezzo-Virtus Entella: come c’arrivano le due squadre

Se si guardasse solo la classifica, quello tra Arezzo e Virtus Entella può apparire un match equilibrato. Il rendimento degli ultimi due mesi racconta però ben altro. All’Entella, infatti, la cura Gallo, subentrato a Volpe dalla quinta giornata, ha iniziato a dare frutti importanti. I Diavoli Neri sono in serie utile da cinque partite ed hanno perso solo tre delle ultime 13 gare di campionato. L’ascesa verso l’alta classifica è però frenata da qualche pareggio di troppo, come quelli rimediati nelle ultime tre gare contro Pineto, Sestri Levante e Vis Pesaro, avversari alla portata dei liguri. Da qui una classifica ancora anonima, un 8° posto con due punti di vantaggio sul Rimini, ad oggi la prima delle escluse dai playoff, almeno in attesa dell’esito della Coppa Italia. L’Arezzo ha un solo punto in meno rispetto alla Virtus, 29, ma sta vivendo una stagione con troppi alti e bassi. Le ultime due sconfitte contro Pescara e Olbia hanno annullato gli effetti dei successi su Rimini e Carrarese, impedendo anche di distanziare la zona playout. Nelle ultime tre gare al Comunale sono cadute Perugia e Rimini, ma l’Entella si presenta al match con un ruolino esterno confortante: i liguri sono infatti imbattuti lontano da casa dal 13 novembre e hanno raccolto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare in trasferta.

Serie C, Arezzo-Virtus Entella: i precedenti

Arezzo e Virtus Entella hanno incrociato quest’anno i rispettivi cammini in campionato appena per la terza volta nella storia. I quattro precedenti risalgono a due stagioni molto lontane tra loro. Il primo incrocio risale al campionato di Serie C 1968-’69, quello che si sarebbe concluso con la seconda promozione in B degli amaranto. Il 9 febbraio ’69 l’Arezzo, allenato dall’ex bandiera del Milan Omero Tognon, al quale è oggi intitolato lo stadio di Fontanafredda, si impose per 2-1. Ben più recente l’ultima sfida diretta, che risale al campionato di Serie C 2018-’19. Le due squadre furono tra le protagoniste del girone B: l’Entella chiuse al primo posto centrando l’immediato ritorno nel torneo cadetto dopo la retrocessione della stagione precedente e il mancato ripescaggio, mentre l’Arezzo si piazzò 4°, venendo poi eliminato ai quarti di finale dei playoff dal Pisa. Il 16 dicembre 2018 finì 2-2: gol di Brunori e Foglia per gli amaranto, poi rimonta ligure con doppietta di Eramo.

Serie C, le probabili formazioni di Arezzo-Virtus Entella

Le probabili formazioni del match Arezzo-Virtus Entella, valido per la 24a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma sabato 27 gennaio alle ore 18.30. Dubbi in attacco per entrambi gli allenatori. Nell'Entella il rientrante Santini insidia Montevago e Faggioli, in casa Arezzo Settembrini, Iori e Gucci si giocano due maglie.

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Donati, Risaliti, Chiosa, Montini; Bianchi, Mawuli; Guccione, Catanese, Settembrini; Iori. All.: P. Indiani.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Portanova; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Di Mario; Santini, Faggioli. All.: F. Gallo.