Serie C, Pescara-Pineto: le probabili formazioni. Le scelte di Zeman e Amaolo

Sabato 3 febbraio alle 20.45 all'Adriatico di Pescara si gioca per la quinta di ritorno del girone B: il terzo derby stagionale e della storia tra le due formazioni mette di fronte due squadre alle prese con stati di forma opposti. Delfino reduce da due vittorie, ospiti senza successi dal 3 dicembre

Sabato 3 febbraio, alle ore 20.45, si disputerà la partita Pescara-Pineto, valida per la 24a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Zdenek Zeman e Daniele Amaolo si affronteranno allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia e daranno vita al terzo confronto diretto stagionale e in assoluto.

Serie C, Pescara-Pineto: come c’arrivano le due squadre

I rispettivi obiettivi di Pescara e Pineto sono ancora lontani. Il Delfino punta ad ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff, la matricola non può più concedersi passi falsi, pena l’avvicinamento delle concorrenti per la salvezza. La formazione di Amaolo è stata una delle rivelazioni del girone d’andata, ma non vince dal 3 dicembre e nelle ultime sette partite ha raccolto quattro pareggi. Le appena sei vittorie ottenute fin qui in campionato spingono al profilo basso, nonostante la squadra sia ancora all’interno della zona playoff. Il ricordo del match d’andata è vivo. Il 15 ottobre il Pineto, che disputa le partite interne all’Adriatico, si impose per 1-0 grazie ad un gol di Gambale. Fu, quello, il primo confronto ufficiale tra le due squadre. Il risultato segnò la prima sconfitta per la squadra di Zeman, che da quel momento ha difettato in continuità. Ora l’obiettivo è dare seguito alle due vittorie contro Arezzo e Sestri Levante, seguite ai due ko contro Juventus Next Gen e Perugia che avevano aperto il 2024.

Serie C, Pescara-Pineto: i precedenti

Le rispettive posizioni di classifica non escludono che al termine della stagione regolare le due squadre non si incrocino nuovamente ai playoff. Per il Pineto si tratterebbe della ciliegina sulla torta in una stagione comunque storica, ma già destinata a essere ricordata proprio grazie al successo nel derby di ottobre. Il Delfino si sarebbe poi preso la rivincita il 9 novembre, vincendo 1-0 la gara secca valevole per il secondo turno di Coppa Italia. Prima di quest’anno si erano registrati solo confronti amichevoli, il primo dei quali risale al 194. L’ultimo, nella scorsa estate, fu vinto 2-1 dal Pineto nell’ambito del Memorial Serra.

Serie C, le probabili formazioni di Pescara-Pineto

Le probabili formazioni del match Pescara-Pineto, valido per la 24a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma sabato 3 febbraio alle ore 20.45. Nel Pescara out lo squalificato Franchini e l’infortunato Accornero. In mezzo torna Squizzato, scelte quasi obbligate in attacco. Sta peggio Amaolo, chiamato a mandare in campo una formazione d’emergenza per le assenze di Amadio, Manu e Evangelisti.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani, Brosco, Di Pasquale, Milani; Tunjov, Squizzato, Aloi; Merola, Cuppone, Cangiano. All.: Z. Zeman.

PINETO (3-5-2): Tonti; Baggi, De Santis, Ingrosso; Villa, Lombardi, Germinario, Borsoi, Sannipoli; Volpicelli, Chakir. All.: D. Amaolo.