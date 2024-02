Serie C, Fiorenzuola-Pro Vercelli: le probabili formazioni. Le scelte di Tabbiani e Dossena

Sabato 10 febbraio alle 18.30 all'Attilio Pavesi si gioca per la sesta di ritorno del girone A. Gli emiliani, in serie positiva da quattro partite, sono tornati in piena corsa per la salvezza. Piemontesi saldi in zona playoff, ma in crisi di risultati: solo sei punti nelle ultime sette partite

Sabato 10 febbraio, alle ore 18.30, si disputerà la partita Fiorenzuola-Pro Vercelli, valida per la 25a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Luca Tabbiani e Andrea Dossena si affronteranno allo stadio Attilio Pavesi per un match che metterà di fronte due squadre lontane in classifica e alle prese con momenti di forma piuttosto diversi.

Serie C, Fiorenzuola-Pro Vercelli: come c’arrivano le due squadre

La Pro Vercelli, reduce da una salvezza sofferta nella passata stagione, ha fin qui vissuto un campionato di alto livello, stazionando sempre in zona playoff. La classifica è tutt’ora confortante, ma la flessione degli ultimi due mesi ha eroso il vantaggio sull’11° posto a soli 6 punti, oltre che essere costata il sorpasso dell’Atalanta Under 23 al 4° posto. La squadra di Dossena da dicembre in avanti ha vinto solo una gara, quella di Lumezzane dell’8 gennaio. Per questo la gara contro il Fiorenzuola si annuncia molto più incerta rispetto a quanto farebbe pensare la classifica. Gli emiliani stazionano al terzultimo posto con 22 punti, ma sono in serie positiva da quattro partite, nelle quali sono arrivati 8 punti. Dopo il ritorno in panchina di Tabbiani i rossoneri hanno perso solo contro il Renate, ma la classifica fa ancora paura e serve continuità di risultati soprattutto in casa, dove la vittoria manca dal 23 ottobre contro il Vicenza. Da quel giorno al Pavesi sono arrivati solo due pareggi in cinque partite.

Serie C, Fiorenzuola-Pro Vercelli: i precedenti

Sono sette i precedenti tra Fiorenzuola e Pro Vercelli, compreso quello dello scorso 30 settembre al Piola, vinto 4-1 dai piemontesi. Nelle tre gare giocate in terra emiliana non si sono registrati pareggi. Il computo è di due vittorie per la Pro Vercelli e una per i valdardesi, impostisi per 1-0 il 6 settembre 1998 nella prima giornata del girone A dell’allora Serie C2. Due anni più tardi rivincita dei piemontesi, che il 22 ottobre 2000 passarono per 2-0 al Pavesi. In quel campionato il Fiorenzuola retrocesse tra i dilettanti, salvo poi venire ripescato e scendere nuovamente di categoria nella stagione successiva. L’ultima giocata tra i professionisti dagli emiliani fino al 2021. Proprio nel 2021 le due squadre tornarono ad affrontarsi e a Fiorenzuola la Pro Vercelli s’impose ancora per 2-0 il 12 dicembre 2021, con reti di Bunino e Rolando nella partita che segnò l’inizio dell’avventura sulla panchina dei piemontesi di Franco Lerda, che chiuse il campionato al 7° posto.

Serie C, le probabili formazioni di Fiorenzuola-Pro Vercelli

Le probabili formazioni del match Fiorenzuola-Pro Vercelli, valido per la 25a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 10 febbraio alle ore 18.30. Tabbiani, che sarà privo dello squalificato Bocic in difesa, medita la conferma della squadra vittoriosa a Trento: in regia ci sarà ancora Mora, ma Gonzi insidia Oneto. Più dubbi per Dossena, che sembra però orientato a tornare alla difesa a quattro dopo il 3-4-3 visto contro l’Atalanta. Tornano titolari Citi e Santoro, davanti Nepi favorito su Pannitteri.

FIORENNZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Cremonesi, Maffei; Di Gesù, Mora, Oneto; D’Amico, Ceravolo, Morello. All.: L. Tabbiani.

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Parodi, Citi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Santoro, Haoudi; Maggio, Nepi, Mustacchio. All.: A. Dossena.