Serie C, Legnago-Fiorenzuola: le probabili formazioni. Le scelte di Donati e Tabbiani

Lunedì 19 febbraio alle 20.45 al Mario Sandrini si gioca per l'ottava di ritorno del girone A. Di fronte due squadre in piena salute, ma in lotta per obiettivi diversi: la rivelazione di mister Donati vuole i playoff, gli emiliani sono tornati in piena corsa per la salvezza dopo il ritorno in panchina di Tabbiani

Lunedì 19 febbraio, alle ore 20.45, si disputerà la partita Legnago-Fiorenzuola, valida per la 27a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Massimo Donati e Luca Tabbiani si affronteranno allo stadio Mario Sandrini per una sfida che metterà di fronte due delle squadre più in forma del momento.

Serie C, Legnago-Fiorenzuola: come c’arrivano le due squadre

Dopo la disputa della penultima giornata del mese di febbraio mancheranno solo 11 partite alla fine della regular season della Serie C 2023-'24, che si concluderà il 28 aprile. Legnago e Fiorenzuola sono due delle squadre il cui destino è maggiormente incerto. Pur partite a inizio campionato con il medesimo obiettivo, quello della salvezza, veneti ed emiliani hanno poi avuto rendimenti molto diversi. La matricola di Massimo Donati è tra le rivelazioni del campionato ed è in piena corsa per un posto nei playoff. Il Fiorenzuola, invece, dopo il ritorno in panchina di Luca Tabbiani a inizio 2024, sta tenendo una media da playoff: un solo ko, al debutto contro il Renate, poi tre pareggi ed altrettante vittorie, l’ultima in casa della Pergolettese. Un ruolino che tuttavia, alla luce della disastrosa prima parte di stagione, ancora non basta per guardare al futuro con troppo ottimismo, se è vero che la salvezza diretta dista attualmente 5 punti. Il match di andata segnò la prima svolta in casa Fiorenzuola, perché il pesante 0-3 interno costò il posto a Andrea Bonatti. Il Legnago, imbattuto da sette partite e reduce da tre vittorie consecutive, va meglio lontano dal Sandrini, avendo vinto solo due delle ultime nove partite interne. Il nuovo Fiorenzuola cercherà di approfittarne.

Serie C, Legnago-Fiorenzuola: i precedenti

La sfida tra Legnago e Fiorenzuola si rinnova appena per la quarta volta nella storia, la seconda al Sandrini. Nei tre incontri ufficiali fin qui disputati tra le due squadre il fattore campo è stato rispettato solo una volta. Accadde in occasione del primo incrocio in assoluto, il 28 novembre 2021 al Pavesi con vittoria del Fiorenzuola per 1-0. Oltre al 3-0 per il Legnago nel match di andata, infatti, la squadra in trasferta ha avuto la meglio anche nella gara di ritorno della Serie C 2021-’22, ultimo torneo di terza serie disputato dai veneti prima quello di quest’anno e unica occasione prima del campionato in corso in cui biancoblu e rossoneri hanno disputato lo stesso torneo. Il 2 aprile 2022 il Fiorenzuola di Tabbiani passò per 3-1 grazie ai gol di Stronati su rigore, Ferri e Mastroianni. Vana la rete veneta di Giacobbe per il momentaneo 1-2. Quel successo si sarebbe rivelato fondamentale per il Fiorenzuola, tornato quell’anno tra i professionisti dopo 21 anni di attesa, sulla strada della salvezza. Il Legnago, sulla cui panchina era invece appena approdato Giovanni Colella, chiuse mestamente il girone A al 20° e ultimo posto, tornando in D dopo due stagioni.

Serie C, le probabili formazioni di Legnago-Fiorenzuola

Le probabili formazioni del match Legnago-Fiorenzuola, valido per la 27a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma lunedì 19 febbraio alle ore 20.45. La “turbolenta” vittoria in casa della Giana ha lasciato scorie in casa Legnago. Saranno infatti assenti per squalifica Boci e Martic, oltre al tecnico Donati, sostituito in panchina dal vice Faccioli. Noce e Zanetti si candidano per una maglia da titolare. Abbondanza dal centrocampo in su: possibile l’arretramento di Van Ransbeeck. Tabbiani non modificherà l’assetto base delle ultime partite. Intoccabile l’attacco titolare, in difesa a destra Sussi è favorito su Gentile, i dubbi sono a centrocampo: Oneto verso la conferma, in regia Mora può riprendersi il posto ai danni di Musatti.

LEGNAGO (3-4-2-1): Fortin; Sbampato, Noce, Zanandrea; Muteba, Daby, Van Ransbeeck, Zanetti; Giani, Rocco; Svidercoschi. All.: M. Donati (in panchina: A. Faccioli).

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Cremonesi, Bondioli, Maffei; Nelli, Mora, Oneto; D’Amico, Ceravolo, Morello. All.: L. Tabbiani.