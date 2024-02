Serie C, Lumezzane-Alessandria: le probabili formazioni. Le scelte di Franzini e Banchini

Domenica 4 febbraio alle 16.15 al Tullio Saleri di Lumezzane si gioca per la quinta di ritorno del girone A. Rossoblù a caccia di punti per consolidarsi in zona playoff, piemontesi disperati sul fondo della classifica: vietati altri passi falsi per i grigi

Domenica 4 febbraio, alle ore 16.15, si disputerà la partita Lumezzane-Alessandria, valida per la 24a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Arnaldo Franzini e Marco Banchini si affronteranno allo stadio Tullio Saleri per una sfida che metterà di fronte due squadre partite con obiettivi simili, ma ora molto distanti tra loro in classifica.

Serie C, Lumezzane-Alessandria: come c’arrivano le due squadre

Lotta ai playoff e alla salvezza si incroceranno in un match tra squadre che stanno vivendo stagione e momenti di forma differenti. In serie positiva da tre partite, il Lumezzane punta a sfruttare il calendario favorevole delle prossime giornate per rafforzare la propria posizione in zona playoff. Quella playout dista comunque solo cinque punti, motivo per cui i rossoblù non possono permettersi di abbassare troppo la guardia. Il passo degli ultimi tre mesi è comunque confortante: la squadra di Franzini ha infatti perso solo due delle ultime 12 partite di campionato, contro Pro Vercelli e Mantova. Opposta la situazione dell’Alessandria, per la quale ogni gara rappresenta ormai un’ultima spiaggia per non sprofondare e perdere contatto anche dalla zona playout. Peggior squadra dell’intera Serie C per numero di punti, appena 13, e di gol realizzati, 12, la formazione di Banchini non vince dal 12 novembre e ha raccolto solo tre punti nelle ultime 10 partite. Il pareggio contro l’Arzignano dà speranza, ma le prossime due gare, entrambe in trasferta, saranno spartiacque: dopo Lumezzane ci sarà lo scontro diretto contro la Pro Sesto, già avanti di quattro lunghezze.

Serie C, Lumezzane-Alessandria: i precedenti

Lumezzane e Alessandria sono tornate a confrontarsi in questa stagione dopo nove anni. Il bilancio dei sei precedenti giocati in terra bresciana è di tre vittorie per il Lumezzane contro le due dei piemontesi, con un pareggio, l’1-1 del 27 settembre 2014. L’Alessandria ha però vinto solo una volta sul campo, per 2-1 il 29 novembre 2009. Il 3-0 della stagione successiva, quando sulla panchina dei grigi c’era Maurizio Sarri, arrivò a tavolino, dopo la sconfitta per 1-0 maturata sul campo per un gol di Fausto Ferrari, la cui presenza in campo da squalificato determinò la decisione del Giudice Sportivo. Nell’ultimo precedente in assoluto successo 2-0 per il Lumezzane il 27 settembre 2015.

Serie C, le probabili formazioni di Lumezzane-Alessandria

Le probabili formazioni del match Lumezzane-Alessandria, valido per la 24a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma domenica 4 febbraio alle ore 18.30. Uno squalificato per parte. Pesante in casa Lumezzane l'assenza di Spini: al suo posto a destra del tridente chance per Basso Ricci. Nell'Alessandria tornano titolari Ciancio e Nunzella, in attacco si rivede Gazoul al posto di Femia, espulso a Fiorenzuola.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Pisano, Pogliano, Righetti; Ilari, Taugourdeau, Calì; Basso Ricci, Capelli, Cannavò. All.: A. Franzini.

ALESSANDRIA (3-5-2): Spurio; Ciancio, Rota, Cusumano; Pellegrini, Foresta, Nichetti, Mastalli, Nunzella; Mangni, Gazoul. All.: M. Banchini.