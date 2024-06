Dove vedere Brindisi-Messina diretta tv in chiaro e streaming gratis. Serie C 2023/2024

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Brindisi e Messina con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Brindisi-Messina in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'atteso incontro si giocherà sabato 2 marzo alle ore 18:30 presso lo stadio comunale Franco Fanuzzi di Brindisi. Il match è valevole per la giornata numero 29 del campionato nazionale di Serie C girone C.

Per il Brindisi una delle ultime occasioni per provare ad accorciare sulle squadre che lo precedono in classifica e abbandonare l'ultimo posto della graduatoria del girone. L'obiettivo di lottare con determinazione per la salvezza è ancora alla portata anche se occorrerà cambiare passo in queste ultime dieci partite. Il Messina sembra essersi definitivamente tolto dalla lotta per non retrocedere e guarda con fiducia il finale di campionato e la zona playoff che al momento dista soltanto 3 punti.

Brindisi-Messina probabili formazioni

BRINDISI: Saio, Vona, Petrucci, Bonnin, Valenti, Guida, Merletti, Calderoni, Trotta (Vantaggiato), Pagliuca, Bagatti.

All. Danucci.

MESSINA: Fumagalli, Ortisi, Dumbravanu, Polito, Lia, Franco, Frisenna, Rosafio, Zunno, Ragusa, Emmausso.

All. Giacomo Modica.

Dove vedere Brindisi-Messina in tv e streaming

Brindisi-Messina si giocherà sabato 2 marzo alle ore 18:30 presso lo stadio comunale Franco Fanuzzi di Brindisi. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.