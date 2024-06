Dove vedere Crotone-Giugliano diretta tv in chiaro e streaming gratis. Serie C 2023/2024

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Crotone e Giugliano con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Crotone-Giugliano in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'importante incontro si giocherà sabato 2 marzo 2024 alle ore 20:45 presso lo stadio comunale Ezio Scida di Crotone. Il match è valevole per la giornata numero 29 del campionato nazionale di Serie C girone C.

Il Crotone non vince da cinque partite ed arriva da una sconfitta dopo aver collezionato ben quattro pareggi consecutivi. Risultati che hanno allontanato definitivamente i calabresi dalla speranza di poter rientrare in gioco per la promozione diretta. Resta da difendere il piazzamento all'interno della griglia dei playoff, ai quali anche il Giugliano ambisce a sorpresa. I campani infatti occupano al momento la 10° posizione ma intravedono le posizioni a ridosso delle prime che distano una manciata di punti.

Crotone-Giugliano probabili formazioni

CROTONE (4-3-3): Dini; Rispoli, Battistini, Bove, Giron; D’Angelo, Zanellato, Vitale; Tribuzzi, Gomez, Comi.

All. Baldini.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Yabre; Romano, Maselli, De Rosa; De Sena, Salvemini, Balde.

All. Bertotto.

Dove vedere Crotone-Giugliano in tv e streaming

Crotone-Giugliano si giocherà sabato 2 marzo 2024 alle ore 20:45 presso lo stadio comunale Ezio Scida di Crotone. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Crotone-Giugliano, il match dello scorso anno