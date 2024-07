Serie C, Padova-Pergolettese: le probabili formazioni. Le scelte di Torrente e Mussa

Giovedì 28 marzo alle 20.45 all'Euganeo si gioca per la quindicesima di ritorno del girone A. I biancoscudati cercano punti per blindare il secondo posto, ospiti inguaiati in zona playout. Spettatore interessato il Mantova, che sarebbe promosso in B in caso di ko dei veneti

Giovedì 28 marzo, alle ore 20.45, si disputerà la partita Padova-Pergolettese, valida per la 34a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Vincenzo Torrente e Giovanni Mussa si affronteranno allo stadio Euganeo per una sfida dopo la quale potrebbe arrivare il primo verdetto della stagione nel calcio professionistico.

Serie C, Padova-Pergolettese: come c’arrivano le due squadre

In casa Padova l’illusione di contendere al Mantova la promozione diretta è svanita. Cinque giornate fa i biancoscudati erano riusciti a risalire a -7 dal primo posto, per poi crollare sul più bello raccogliendo una sola vittoria e due sconfitte nei 450 minuti successivi. Il ko di Vercelli ha spento le ultime speranze. Anzi, il ritorno dei virgiliani in B dopo 14 anni può diventare aritmetico in caso di sconfitta del Padova contro la Pergolettese. Sfida che arriva a quattro giorni dalla finale di ritorno di Coppa Italia, in programma a il 2 aprile a porte chiuse al Massimino di Catania, dopo il 2-1 dell’andata. Il successo darebbe prestigio alla bacheca del Padova, ma non cambierebbe nulla in chiave playoff, dove il secondo posto già garantisce l’accesso diretto al secondo turno della fase nazionale. La piazza d’onore va però blindata con qualche altro punto, possibilmente già contro la bestia nera delle ultime stagioni. La Pergolettese è reduce dal pareggio contro il Novara, costato però il sorpasso dell’Arzignano e l’ingresso in zona playout, ma la squadra è in salute. Ad attestarlo le tre vittorie in sette partite della gestione Mussa, l’ultima in casa dell’Atalanta Under 23. Al momento i gialloblù sarebbero salvi direttamente grazie al vantaggio di 10 punti sulla Pro Sesto penultima, ma molto dipenderà dall’esito dello scontro diretto contro l’Arzignano al Voltini del 7 aprile.

Serie C, Padova-Pergolettese: i precedenti

L’1-1 della gara d’andata disputata al Voltini lo scorso 27 novembre, con il Padova capace di evitare la sconfitta solo grazie al pareggio in extremis firmato da Belli, ha allungato a tre la striscia di partite senza vittorie per i biancoscudati contro la Pergolettese. Il doppio ko della passata stagione in regular season è stato infatti parzialmente riscattato dall’1-0 dell’11 maggio 2023 nel primo turno dei playoff. In campionato, però, l’ultima vittoria del Padova sui gialloblù è l’1-0 in trasferta del 1° febbraio 2022 con gol realizzato nel finale da Arlind Ajeti. Nei sei scontri diretti giocati in Veneto il Padova ha perso solo nella scorsa stagione, raccogliendo altre due vittorie oltre a quella dei playoff. L’ultima è il 2-1 del 4 settembre 2021. Il pareggio manca dal 30 novembre 2008 (0-0).

Serie C, le probabili formazioni di Padova-Pergolettese

Le probabili formazioni del match Padova-Pergolettese, valido per la 34a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma giovedì 28 marzo alle ore 20.45. Turnover in vista per Torrente a quattro giorni dalla finale di ritorno di Coppa Italia. Si scaldano Favale in difesa, Tordini a centrocampo e Zamparo in attacco, dove dovrebbero riposare Bortolussi e Palombi. In casa Pergolettese Mussa conferma il 4-5-1 delle ultime uscite: possibile sorpresa Caia in attacco, a centrocampo Andreoli favorito su Mazzarani.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Crisetig, Cretella; Liguori, Zamparo, Valente. All.: V. Torrente.

PERGOLETTESE (4-5-1): Soncin; Tonoli, Arini, Lambrughi, Bignami; Bariti, Jaouhari, Figoli, Andreoli, Guiu; Piu. All.: G. Mussa.