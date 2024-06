Serie C, Virtus Francavilla-Latina: le probabili formazioni. Le scelte di Villa e Fontana

Domenica 3 marzo alle 14 alla Nuovarredo Arena si gioca per la decima di ritorno del girone C. Di fronte due squadre alle prese con momenti di forma opposti: pugliesi in piena crisi e alle prese con lo spettro retrocessione, pontini lanciati verso i playoff

Domenica 3 marzo, alle ore 18.30, si disputerà la partita Virtus Francavilla-Latina, valida per la 29a giornata del girone C del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Alberto Villa e Gaetano Fontana si affronteranno alla Nuovarredo Arena per un match che metterà di fronte due squadre con esigenze di classifica opposte.

Serie C, Virtus Francavilla-Latina: come c’arrivano le due squadre

Partite a inizio stagione con il comune obiettivo di disputare un torneo ambizioso e stare lontano dalle preoccupazioni di bassa classifica, ad accomunare Latina e Virtus Francavilla è in realtà solo il cambio di allenatore, scelta fatta da ben altre 11 società del girone. In casa nerazzurra l'avvicendamento tra Di Donato e Fontana ha dato i frutti sperati (quattro vittorie in sette partite), permettendo di rafforzarsi in zona playoff. Alla Virtus, invece, il ritorno di Alberto Villa dopo il breve e deludente interregno di Roberto Occhiuzzi non è bastato per dare la scossa. La classifica dice che la salvezza diretta è distante 11 punti. Troppi per pensare ad una rimonta, anche perché la squadra, che ha vinto solo una delle ultime 13 partite, è alle prese con un preoccupante mal di gol (291 minuti di digiuno). Neppure i pontini, tuttavia, danno del tu alle porte avversarie (12° attacco del campionato) e in terra pugliese dovranno anche fare a meno degli squalificati Ercolano e Mastroianni. Entrambi sono andati a segno contro il Cerignola, prima del finale bollente costato caro all'ex centravanti del Fiorenzuola, espulso e squalificato per due giornate.

Serie C, Virtus Francavilla-Latina: i precedenti

Virtus Francavilla e Latina disputano il medesimo campionato per il terzo anno consecutivo. Prima del 2021, anno del ritorno dei nerazzurri in Serie C quattro anni dopo il fallimento, le due squadre non si erano mai affrontate in sfide di campionato. In quattro precedenti il Latina l'ha spuntata solo una volta. Nessun successo in casa dei pugliesi, avendo raccolto solo lo 0-0 del 15 ottobre 2022. Un anno prima, il 7 novembre 2021, il Francavilla si impose 2-1 nel primo confronto ufficiale tra le due formazioni. Gol di Maiorino e Joseph Ekuban per i biancazzurri dopo l'iniziale vantaggio laziale firmato Ercolano.

Serie C, le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Latina

Le probabili formazioni del match Virtus Francavilla-Latina, valido per la 29a giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma domenica 3 marzo alle ore 14. A compensare le pesanti assenze di cui sopra, Fontana, alle prese con qualche dubbio in difesa, respira per il ritorno dalla squalifica di Riccardi che tornerà fulcro del centrocampo, dove Paganini dovrebbe spostarsi a destra con inserimento di Mazzocco. Nel Francavilla intoccabile la coppia d'attacco, i dubbi di Villa sono a centrocampo, dove c'è abbondanza, e sulla sinistra, dove Ingrosso insidia Nicoli.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Branduani; Dutu, Monteaguido, Gasbarro; Di Marco, Macca, Laaribi, Biondi, Ingrosso; Neglia, Artistico. All.: A. Villa.

LATINA (3-4-3): Guadagno; De Santis, Marino, Vona; Paganini, Mazzocco, Riccardi, Crecco; Del Sole, Fella, D'Orazio. All.: G. Fontana.