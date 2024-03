Serie C, Vis Pesaro-Lucchese: le probabili formazioni. Le scelte di Banchieri e Gorgone

Giovedì 28 marzo alle 20.45 al Benelli si gioca per la quindicesima di ritorno del girone B. I marchigiani in piena zona playout non possono più sbagliare. I rossoneri reduci, dal ko di misura contro la capolista Cesena, sono in corsa per un posto nei playoff

Giovedì 28 marzo, alle ore 20.45, si disputerà la partita Vis Pesaro-Lucchese, valida per la 34a giornata del campionato di Serie C 2023-2024, girone B. Le formazioni allenate da Simone Banchieri e Giorgio Gorgone si affronteranno allo stadio Tonino Benelli per un match che si preannuncia molto delicato in particolare per i marchigiani.

Serie C, Vis Pesaro-Lucchese: come c’arrivano le due squadre

Sono sette i punti che separano in classifica Vis Pesaro e Lucchese. I marchigiani inseguono i rivali di giornata a quota 33, con prospettive molto diverse rispetto a quelle dei rossoneri, ancora aggrappati all’obiettivo di centrare un posto nei playoff. La Lucchese vista al Porta Elisa contro il Cesena fa ben sperare Gorgone e i tifosi. Davanti non corrono e la caccia a 9° e 10° posto è apertissima. Lo stesso si può dire per la bagarre playout che coinvolge una Vis sempre più inguaiata. Il ko in extremis in casa della Torres, terza sconfitta consecutiva, è costato l’aggancio al terzultimo posto della Recanatese vittoriosa sull’Ancona. Il terzetto marchigiano è racchiuso in tre punti e sembra destinato a giocarsi la stagione in un mese, con in palio il probabile derby del playout e la possibile salvezza diretta, qualora il distacco dell’Olbia dalla quintultima si mantenesse sopra agli otto punti. Si deciderà tutto sul filo, ma con appena un punto raccolto nelle ultime cinque partite la squadra di Banchieri è quella che sta peggio di tutte. Il calendario si annuncia in salita, quindi un altro ko contro la Lucchese rischia di diventare pesantissimo anche a livello psicologico.

Serie C, Vis Pesaro-Lucchese: i precedenti

Vis Pesaro e Lucchese si affrontano per il terzo anno di fila. Il libro dei precedenti si compone di 15 sfide, compreso il 2-1 per i marchigiani dell’andata. Tutte le gare si sono giocate a livello di terza serie. Mai, tuttavia, finora, biancorossi e rossoneri avevano condiviso lo stesso campionato per più di due anni consecutivi. Il bilancio delle sette sfide giocate nelle Marche è in perfetta parità. Tre successi per parte e un solo pareggio, che risale proprio al primo confronto in assoluto, l’1-1 del 3 aprile 1960. Una vittoria a testa negli ultimi due campionati di Serie C: 2-1 Vis il 16 febbraio 2022, 1-0 per la Lucchese firmato Visconti il 19 ottobre dello stesso anno.

Serie C, le probabili formazioni di Vis Pesaro-Lucchese

Le probabili formazioni del match Vis Pesaro-Lucchese, valido per la 34a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma giovedì 28 marzo alle ore 20.45. Nella Vis probabile il ritorno al doppio trequartista con ballottaggio Nicastro-Karlsson ina ttacco. Tornano Valdifiori in regia e Tonucci in difesa, dove sarà assente lo squalificato Gian Marco Neri. Formazione tipo nella Lucchese con il ritorno di De Maria in difesa.

VIS PESARO (3-4-1-2): F. Neri; Rossoni, Tonucci, Zagnoni; Mattioli, Valdifiori, Rossetti, Peixoto; Di Paola, Pucciarelli; Nicastro. All.: S. Banchieri.

LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria; Cangianiello, Gucher, Tumbarello; Rizzo Pinna, Yeboah, Disanto. All.: G. Gorgone.