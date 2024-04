Cesena-Perugia diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Ecco dove vedere Cesena-Perugia in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà domenica 28 aprile 2024 alle ore 20:00 presso lo Stadio Dino Manuzzi di Cesena. Il match è valevole per la giornata numero 38 (ultimo turno) del campionato nazionale di Serie C girone B.

Il Cesena si congeda davanti al proprio pubblico da questa stagione e dalla Serie C. I bianconeri romagnoli sono infatti i vincitori di questo campionato già da qualche settimana e aspettano con ansia il ritorno nella cadetteria del calcio italiano. Di fronte troveranno un Perugia che di fatto non ha niente da chiedere a questa gara. Gli umbri sono infatti già certi di partecipare ai playoff e di farlo partendo dalla 4° posizione matematicamente conquistata in questa stagione. Questo permetterà ai biancorossi di accedere direttamente al secondo turno della prima fase degli spareggi promozione dove troveranno una delle squadre qualificate dal primo turno. In questo girone c'è lo spauracchio Juventus Next Gen, vincente anche domenica con la Fermana, che nel girone di ritorno ha una marcia clamorosa e spaventa non poco in chiave playoff.

Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

