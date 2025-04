Dove vedere Virtus Francavilla-Catania in diretta tv oppure streaming in chiaro. Serie C

Presentazione del match di ritorno del campionato nazionale di Serie C girone C tra Virtus Francavilla e Catania con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Virtus Francavilla - Catania in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà domenica 7 aprile 2024 alle ore 18:30 presso lo stadio Nuovarredo Arena di Francavilla. La gara è valida come giornata numero 35 del campionato nazionale di Serie C girone C.

La Virtus Francavilla ha l'arduo compito di provare a vincere tutte le partite per provare ad evitare i playout retrocessione. Di fronte un Catania al settimo cielo dopo aver alzato in settimana il trofeo della Coppa Italia di Serie C. Un trionfo quello dei siciliani nella sfida decisiva contro il Padova in cui i rossoblù hanno ribaltato l'esito negativo della gara d'andata, conquistando anche un posto nei playoff.

Dove vedere Virtus Francavilla-Catania in tv e streaming

Virtus Francavilla-Catania si giocherà domenica 7 aprile 2024 alle ore 18:30 presso lo stadio Nuovarredo Arena di Francavilla. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Virtus Francavilla-Catania probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Branduani; Gasbarro, Monteagudo, De Marino; Biondi, Di Marco, Risolo, Izzillo, Ingrosso; Polidori, Artistico.

CATANIA (4-3-3): Furlan; Bouah, Castellini, Kontek, Celli; Zammarini, Quaini, Welbeck; Chiricó, Di Carmine, Marsura.

Dove vedere Francavilla-Catania: la gara d'andata