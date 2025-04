Juventus Next Gen-Cesena diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone B tra Juventus Next Generation e Cesena con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Juventus Next Gen-Cesena in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'interessantissimo incontro si giocherà domenica 7 aprile 2024 alle ore 16:15 presso lo Stadio Comunale Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sede delle gare interne della squadra B bianconera. Il match è valevole per la giornata numero 35 del campionato nazionale di Serie C girone B.

E' stata una settimana molto intensa e particolare per entrambe le squadre. I bianconeri romagnoli ospiti della sfida hanno ampiamente festeggiato la promozione in Serie B, arrivata con quattro turni d'anticipo e al termine di una cavalcata sensazionale. I ragazzi di mister Brambilla invece hanno massimizzato fin qui gli impegni settimanali centrando due vittorie su altrettante gare e agganciando il 6° posto in classifica. Dopo una partenza stentata i giovani bianconeri hanno saputo trovare la quadra che dovrebbe portarli, a meno di cose imprevedibili, a giocarsi i playoff per la promozione in categoria superiore.

Juventus Next Gen-Cesena, dove vedere la gara in tv e streaming

Juventus Next Gen-Cesena si giocherà domenica 7 aprile 2024 alle ore 16:15 presso lo Stadio Comunale Giuseppe Moccagatta di Alessandria.

Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Juventus Next Gen-Cesena, all'andata vittoria romagnola di misura