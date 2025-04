Juventus NG-Cesena probabili formazioni: le scelte dei tecnici Brambilla e Toscano

Juventus NG-Cesena svela le probabili formazioni scelte per questa sfida dai tecnici delle due squadre impegnate Brambilla e Toscano. L'interessantissimo incontro si giocherà domenica 7 aprile 2024 alle ore 16:15 presso lo Stadio Comunale Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sede delle gare interne della squadra B bianconera. Il match è valevole per la giornata numero 35 del campionato nazionale di Serie C girone B.

E' una Juventus NG in grande spolvero quella che si appresta ad affrontare i dominatori del campionato. I giovani bianconeri arrivano da tanti risultati utili che hanno portato in dote una posizione all'interno della griglia dei playoff a 4 gare dal termine della regular season. Per il Cesena il compito di onorare al meglio, come dichiarato dal tecnico Toscano, gli impegni che arriveranno dopo la promozione in Serie B festeggiata con un mese di anticipo.

Juventus NG-Cesena formazioni: Brambilla perde due titolari

Per Brambilla ci saranno assenze pesanti nella sfida al Cesena. Sicuramente out Comenencia e bomber Guerra, entrambi appiedati dal giudice sportivo dopo le ammonizioni rimediate contro l'Entella. Dubbi in attacco con Cerri in leggero vantaggio su Mancini per sosituire Guerra e con Anghelé che insidia Sekulov. In mediana torna titolare Salifou.

Juventus Next Gen (3-4-1-2): Daffara, Savona, Stramaccioni, Stivanello; Rouhi, Salifou, Damiani, Turicchia; Hasa; Cerri, Sekulov.

All. Brambilla.

Toscano dovrebbe schierare la miglior formazione possibile e fare fede a quanto promesso in conferenza stampa. Pierozzi dovrebbe prendere il posto di Adamo sulla fascia, mentre l'altra novità potrebbe essere la presenza di Corazza sulla trequarti al posto di Kargbo.

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Pierozzi, Francesconi, Saber, Donnarumma; Berti, Corazza; Shpendi.

All. Toscano

Juventus Next Gen-Cesena, all'andata vittoria romagnola di misura