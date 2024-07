Monterosi-Foggia diretta tv in chiaro e streaming gratis, Antenna Sud o Sky? Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Monterosi e Foggia con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live. Ultime giornate della terza serie del calcio italiano.

Ecco dove vedere Monterosi-Foggia in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 18:30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Monterosi in provincia di Viterbo. Il match è valido per la giornata numero 38 (ultima stagionale) del girone C della Serie C.

Il Foggia sale a Monterosi con la salvezza già conquistata e mette la parola fine ad una stagione tribolata che era già cominciata male nel ritiro d'agosto. Il Monterosi invece deve assolutamente centrare i tre punti per sperare ancora di poter arrivare alla salvezza tramite i playout. Con una vittoria infatti può conquistare i playout in due occasioni: con la sconfitta del Francavilla impegnato col Potenza e quindi agganciando la terzultima piazza; con la mancata vittoria della Turris in modo da mantenere il distacco dalla 16° posizione al di sotto degli 8 punti. Sarà quindi una gara tesissima che si disputerà contemporaneamente su più campi.

Dove vedere Monterosi-Foggia in tv e streaming

Monterosi-Foggia si giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 18:30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Monterosi. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Dove vedere Monterosi-Foggia: all'andata vittoria di misura dei rossoneri