Recuperi Serie C: la Juventus Next Gen stende l'Entella (2-0) e vede i playoff. Goleada Rimini, la Triestina rallenta

La squadra di Brambilla si impone grazie ai gol di Damiani e Guerra nel recupero della 14a giornata di ritorno del girone B. Superati Arezzo e Pontedera e agganciato il Pescara al 6° posto. Romagnoli travolgenti contro l'Olbia, nel girone A l'Atalanta Under 23 beffa gli alabardati (1-1)

Mercoledì intenso per la Serie C, con la disputa di tre recuperi della 33a giornata. Nel girone A la Triestina viene fermata in casa dall'Atalanta Under 23. Nel B la Juventus Next Gen mette una seria ipoteca sulla quarta partecipazione ai playoff in sei anni di vita del club grazie al 2-0 sulla Virtus Entella. In serata show del Rimini che inguaia l'Olbia.

Serie C, la Juventus Next Gen torna al successo: Entella ko

Il match, non disputato lo scorso 23 marzo a causa delle assenze dei giocatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali, è stato deciso da un gol per tempo. In rete Damiani al 41’ e Guerra al 36’ della ripresa. Grazie a questo risultato la Juventus, che non vinceva dal 6 marzo contro l’Olbia, sale al 7° posto a quota 48 punti, alla pari del Pescara. Sono sette i punti di vantaggio sul quartetto formato dalla stessa Entella, ma anche da Pineto, Sestri Levante e Rimini, appaiate all’11° posto con 41 punti e decisamente più vicini alla zona playout che a quella playoff della Serie C. Tra i bianconeri in campo anche Nikola Sekulov, fresco di esordio in A in casa della Lazio. De Lucia deve arrendersi al 41’ alla deviazione di Manzi che rende imparabile il tiro di Damiani. Nel secondo tempo Gallo ha cercato soluzioni attingendo dalla panchina, ma l’unica occasione è arrivata nel finale con Petermann. Il definitivo 2-0 arriva in ripartenza, con Hasa bravo a imbeccare Guerra dopo un pallone recuperato da Salifou. Il centravanti ha fatto centro con un pallonetto.

Serie C, girone A: l'Atalanta Under 23 beffa la Triestina

Rallenta invece la rincorsa della Triestina al secondo posto del Padova nel girone A. Al Tognon di Fontanafredda la squadra di Bordin, reduce da quattro vittorie consecutive, è stata fermata sull'1-1 dall'Atalanta Under 23, capace di trovare il pareggio a due dalla fine con Vanja Vlahovic. Gli alabardati sono terzi a -9 dai biancoscudati, mentre i nerazzurri rinviano il ritorno alla vittoria, che manca da quattro partite, e salgono a 52 punti, sesti a +8 sull'11° posto. Triestina pimpante e più volte pericolosa nel primo tempo. Clamoroso il gol sbagliato in avvio da Lescano di testa, ma l'Atalanta non è stata a guardare. Gli ospiti crescono alla distanza e spaventano Matosevic con Capone, che nella ripresa colpisce un palo. Nella ripresa Vismara si è opposto ancora a Lescano, salvo arrendersi al 31' a Pavlev, appena entrato al posto di Anzolin. Quando il pokerissimo di successi per la Triestina sembrava acquisito Vlahovic ha gelato Bordin risolvendo una mischia in area.

Girone B: Rimini show, Olbia verso il baratro

In serata di nuovo protagonista il girone B, con la goleada del Rimini sull'Olbia del grande ex Gaburro. Al Neri la squadra di Troise si impone per 5-0 in un match a senso unico già nel primo tempo, sebbene il risultato abbia preso forma solo nella ripresa. Biancorossi subito avanti grazie a Lamesta, a segno al 15' con un gran tiro al termine di un'azione personale. I sardi reagiscono sfiorando il pareggio con Ragatzu, ma crollano nel secondo tempo, subendo tre gol in 18 minuti. Al 7' 19° centro in campionato per Morra, poi si scatena Gorelli, che si improvvisa bomber con un'inedita doppietta di testa al 25' e al 46'. In mezzo seconda soddisfazione di serata anche per Lamesta, autore di un'altra prodezza dalla distanza. Il Rimini si riprende il 10° posto con 44 punti archiviando di fatto la pratica salvezza. Guai grossi invece per l'Olbia: per i galluresi è la 13a sconfitta esterna, la sesta in totale nelle ultime otto partite. L'ultimo posto a quota 25 insieme alla Fermana a -8 dalla Vis Pesaro assomiglia da vicino a una condanna.