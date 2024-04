Recupero Serie C: il Vicenza riagguanta la Pro Sesto e allunga l'imbattibilità (1-1)

Un gol di Costa a tre dalla fine salva i veneti dal ko al Breda nella prosecuzione del match della 34a giornata del girone A interrotto per pioggia alla vigilia di Pasqua. I berici rafforzano il 3° posto, per i lombardi due punti persi pesantissimi in chiave salvezza

Il Vicenza allunga la serie positiva e avvicina la Pro Sesto alla Serie D. Nella prosecuzione del match della 34a giornata del girone A della Serie C, interrotto lo scorso 30 marzo per impraticabilità del Breda, la squadra di Vecchi è riuscita ad evitare la sconfitta che stava maturando dopo i primi 55 minuti. Decisivo il gol di Filippo Costa a tre dalla fine, quando l’ex Napoli si è inventato un gran tiro dalla distanza che ha spiazzato Del Frate anche a causa della decisiva deviazione di Caverzasi.

Il Lane si sveglia tardi: Costa salva Vecchi

La Pro Sesto ha accusato il colpo, rischiando nei secondi finali la clamorosa beffa: all’ultimo dei 10 minuti di recupero, infatti, Cavion ha centrato il palo, con il pallone che è poi rimbalzato tra le mani di Del Frate, al termine di un bel contropiede di Greco. Per il Lane sarebbe forse stato un premio eccessivo al termine di una prestazione non esaltante. L’ora di gioco scarsa disputata è stata infatti all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre brave ad approcciare subito bene la sfida nonostante il minutaggio “particolare”. Toci, già autore del gol del vantaggio della Pro al 35' della gara poi interrotta, è andato vicino al raddoppio in un paio di occasioni, imitato da Golemic, ma decisive sono state le mosse di Vecchi, che al 35’ ha mandato in campo Cavion e Proia per Delle Monache e Golemic.

Il Vicenza allunga al 3° posto, Pro Sesto nei guai

Grazie a questo risultato il Vicenza ha allungato a 13 la striscia di partite senza sconfitte, con otto vittorie e cinque pareggi. Sconfitto solo una volta nelle 17 partite della gestione Vecchi, il Lane si è portato a +2 sulla Triestina nella corsa al 3° posto nella regular season, prezioso in chiave playoff. Scemano invece le speranze di salvezza della Pro: senza i due punti che stavano maturando, infatti, la squadra di Angelotti si ritrova a quota 29, a -9 dalla Pergolettese quintultima. Ad oggi il playout non si disputerebbe: nelle ultime tre giornate contro Lumezzane, Atalanta U23 e Pro Patria i lombardi dovranno fare più punti possibile e sperare.