Serie C, Giana Erminio-Triestina le probabili formazioni. Le scelte di Chiappella e Bordin

Domenica 14 aprile alle 14 al Comunale di Gorgonzola si gioca per la diciassettesima di ritorno del girone A. Lombardi, senza gol al passivo da sette partite, alla caccia della matematica certezza di partecipare ai playoff. Giuliani alle prese con il testa a testa con il Vicenza per il terzo posto

Domenica 14 aprile, alle ore 14, si disputerà la partita Giana Erminio-Triestina, valida per la 36a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Andrea Chiappella e Roberto Bordin si affronteranno allo stadio comunale di Gorgonzola per un inatteso scontro diretto per l'alta classifica.

Serie C, Giana Erminio-Triestina: come c’arrivano le due squadre

Penultimo impegno casalingo della stagione per la Giana Erminio, che va alla caccia dei punti della matematica certezza di prendere parte ai playoff, traguardo già centrato nel 2017 e nel 2018. La squadra di Chiappella, 7a con 50 punti a +6 sull’11° posto, ha avuto un rendimento continuo, ma una volta raggiunta la salvezza si è registrato un ulteriore salto di qualità. La Giana è infatti imbattuta da otto partite, nelle quali ha ottenuto quattro vittorie e altrettanti pareggi e non subisce gol da 694 minuti. L’ultima rete al passivo per Zacchi risale al 23 febbraio contro il Lumezzane. Un passo da promozione diretta, tutt’altro che prevedibile dopo che a gennaio se n’era andato bomber Fumagalli, capocannoniere del girone approdato al Como. Numeri di cui dovrà tenere conto la Triestina, fresca di sorpasso subito dal Vicenza al 3° posto. Le 11 partite della gestione Bordin sono state all’insegna della discontinuità. Prima quattro sconfitte in serie, poi un pareggio e quattro successi di fila, quindi una nuova frenata. L'obiettivo è chiudere la regular season nella miglior posizione possibile in vista dei playoff.

Serie C, Giana Erminio-Triestina: i precedenti

Sono solo cinque i precedenti tra Giana Erminio e Triestina. Del resto stiamo parlando di due delle realtà tra loro più lontane nell’universo della Serie C. Da una parte una piccola società sbarcata tra i professionisti solo nel 2014, dopo oltre un secolo trascorso nelle categorie dilettantistiche lombarde. Dall’altro uno dei club più blasonati della categoria, secondo al solo Vicenza per presenze in Serie A tra quelli iscritti quest’anno alla terza serie. Il resto l’hanno fatto le disavventure recenti dei giuliani, che dopo il fallimento del 2012 sono tornati tra i pro solo nel 2017, attraverso un ripescaggio. Gli unici incroci tra Giana e Triestina sono quindi quelli avvenuti in Serie C nelle stagioni 2018-’19, nel girone B, e ’21-22, nell’A, ai quali va aggiunto il confronto dell’andata di questa stagione. Al Tognon di Fontanafredda il 9 dicembre scorso finì 2-1 per gli alabardati grazie a una doppietta di Andrea Adorante, che in quell’occasione segnò gli ultimi due gol con la Triestina prima del trasferimento alla Juve Stabia, dove si sarebbe affermato come il trascinatore delle Vespe nella marcia verso la promozione in Serie B. La Giana non ha mai battuto la Triestina: tre ko nelle tre partite giocate in terra giuliana e due pareggi a Gorgonzola, entrambi per 1-1, il 3 marzo 2019 ed esattamente due anni fa, il 16 aprile 2022.

Serie C, le probabili formazioni di Giana Erminio-Triestina

Le probabili formazioni del match Giana Erminio-Triestina, valido per la 36a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma domenica 14 aprile alle ore 14. Per Chiappella i solti dubbi sul modulo, dopo aver alternato 4-2-3-1 e difesa a tre nelle ultime settimane. Probabile la conferma dell’assetto più prudente, con Groppelli favorito su Lamesta a sinistra. Quattro in lizza per due maglie in attacco. Nella Triestina, priva per squalifica di Matosevic dopo l’espulsione subita contro la Virtus, si rivedono titolari Malomo, D’Urso e Lescano.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zacchi; Ferrante, Piazza, Minotti; Caferri, Marotta, Ballabio, Groppelli; Ma. Fall, Verde. All.: Chiappella.

TRIESTINA (3-4-2-1): Agostino; Moretti, Malomo, Rizzo; Germano, Correia, Celeghin, Pavlev; El Azrak, D’Urso, Lescano. All.: R. Bordin.