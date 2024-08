Benevento-Triestina, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra Benevento-Triestina, valevole per il ritorno del primo turno dei playoff fase Nazionale di Serie C, che si disputerà sabato 18 maggio alle ore 20.30. La gara d'andata disputata a Trieste è terminata 1-1.

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio "Ciro Vigorito" si disputerà il match Benevento-Triestina, valevole per il ritorno primo turno dei playoff della fase Nazionale del campionato di Serie C, con le due squadre che hanno terminato la stagione regolare rispettivamente al terzo e quarto posto con 66 (girone C) e 64 punti (girone A). La gara d'andata disputata a Trieste è terminata 1-1, con reti di Redan (T) al 25' e Lanini (B) al 76'.

L'arbitro dell'incontro sarà Antonino Costanza della sezione A.I.A. di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Antonio D’Angelo di Perugia e Marco Colaianni di Bari, Quarto Ufficiale Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Vicenza). Al VAR saranno presenti Matteo Gariglio di Pinerolo (Torino) e Matteo Gualtieri di Asti.

Benevento-Triestina, formazioni ufficiali

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Improta, Simonetti, Berra, Agazzi, Viscardi, Nardi, Perlingieri, Lanini, Capellini, Ciciretti.

TRIESTINA (3-5-2): Matosevic; Malomo, Vallocchia, Struna, Redan, Germano, Correia, Minesso, D'Urso, Rizzo, Petrasso

Dove vedere Benevento-Triestina in tv e streaming

Il match di playoff Serie C tra Benevento-Triestina sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 255 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

Tutti i gol del Primo Turno (andata) Nazionale di Play Off