Carrarese-Juventus NG, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming il match Carrarese-Juventus NG, valido per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff e che si giocherà sabato 25 maggio alle ore 20.45 allo stadio dei "Marmi" di Carrara

Sabato 25 maggio, alle ore 20.30, allo stadio dei "Marmi" di Carrara, si disputerà il match Carrarese-Juventus NG, valido per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Carrarese-Juventus NG in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Allo stadio dei "Marmi" di Carrara è un palio un posto per accedere alla final four di questi playoff. Si ripartirà dal risultato di 1-1 della gara d'andata che si è giocata martedì scorso allo stadio "Moccagatta" di Alessandria. n caso di parità di reti tra andata e ritorno al termine dei 90 minuti regolamentari, non si saranno supplementari e rigori ma passare il turno sarebbe la Carrarese, in quanto testa di serie.

Carrarese-Juventus NG sarà diretta da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coaudiuvato da Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore, mentre il quarto uomo sarà Luca De Angeli di Milano. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Marco Piccinini di Forlì e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Dove vedere Casertana-Juventus NG, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Casertana-Juventus NG, valido per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.