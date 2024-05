Casertana-Audace Cerignola, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione, probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming il match Casertana-Audace Cerignola, valido per il secondo turno dei playoff e che si giocherà sabato 11 maggio alle ore 15 allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta

Sabato 11 maggio, alle ore 20.30, allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta, si disputerà il match Casertana-Audace Cerignola, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Casertana-Audace Cerignola in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Casertana entra in questi playoff a partire da questo secondo turno in virtù del quarto posto in classifica con 65 punti (17 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte) e nell'ultimo turno di campionato ha battuto 5-2 il Sorrento. L'Audace Cerignola, invece, ha preso parte al primo turno dove ha pareggiato al "Monterisi" contro il Giugliano 1-1 e grazie alla migliore posizione in classifica (7° posto) rispetto ai campani, si è qualificata per questo secondo turno. Come nel primo turno, anche nel secondo turno non ci saranno i supplementari in caso di parità, a passare il turno sarà la squadra meglio classificata al termine del campionato.

Casertana-Audace Cerignola sarà diretta da Marco Emmanuele di Pisa, coaudiuvato da Marco Cerilli di Latina Andrea Zezza di Ostia Lido, mentre il quarto uomo sarà Emanuele Frascaro di Firenze. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Francesco Meraviglia di Pistoia e Salvatore Longo di Paola.

Dove vedere Casertana-Audace Cerignola, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Casertana-Audace Cerignola, valido per il secondo turno dei playoff del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 252 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.