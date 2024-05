Dove vedere Atalanta U23-Catania diretta tv in chiaro e streaming gratis. Playoff Serie C

Presentazione del match valevole per il primo turno dei playoff di Serie C nazionali tra Atalanta U23 e Catania con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Atalanta U23-Catania in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo incontro si giocherà martedi 14 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Comunale di Caravaggio in provincia di Bergamo. La gara è valida come andata del primo turno dei playoff nazionali di Serie C.

L'Atalanta U23 al suo primo anno dalla nascita si trova già ad affrontare un impegno tosto e gratificante come i playoff promozione, un percorso simile a quello della Juventus Next Generation impegnata con la Casertana. Dopo aver eliminato il Trento (3-1) e il Legnago (1-1) anche in virtù del 5° posto ottenuto nella regular season, avrà di fronte una nobile decaduta del calcio italiano come il Catania. I siciliani si sono qualificati grazie alla vittoria in Coppa Italia di Serie C, ma arrivano all'appuntamento dopo aver conquistato la salvezza solo nelle ultime giornate di campionato.

Probabili formazioni

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara, Palestra, Berto, Bonfanti, Gyabuaa, Capone, Cisse, Jimenez, Ceresoli, Bernasconi, Panada. All. Modesto.



CATANIA (3-5-2): Furlan; Castellini, Monaco, Celli; Bouah, Welbeck, Quaini, Zammarini, Cicerelli; Cianci, Di Carmine. All. Zeoli.

Dove vedere Atalanta U23-Catania in tv e streaming

Atalanta U23-Catania si giocherà martedi 14 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Comunale di Caravaggio in provincia di Bergamo. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale da definire): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.