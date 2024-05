Dove vedere Audace Cerignola-Giugliano Playoff Serie C diretta tv in chiaro e streaming gratis

Presentazione del match valevole per i playoff di Serie C girone C tra Audace Cerignola e Giugliano con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live. Ultime giornate della terza serie del calcio italiano.

Ecco dove vedere Audace Cerignola-Giugliano playoff di Serie C in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà martedi 7 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio comunale Domenico Monterisi di Cerignola. L'attesissimo incontro è valevole per il primo turno dei playoff del girone C della Serie C.

Audace Cerignola e Giugliano sono due vere e proprie sorprese di questo girone C della Serie C, in grado di guadagnarsi la partecipazione a questi spareggi promozione attraverso ottimi risultati e bel gioco. Le due squadre hanno chiuso rispettivamente la regular season al 7° e 8° posto appaiate a 53 punti e divise dai risultati degli scontro diretti nettamente favorevoli ai pugliesi. Il Cerignola infatti dopo aver vinto 1-0 in trasferta all'andata ha replicato il successo con un netto 3-0 proprio pochi giorni fa nell'ultima gara di campionato. Per questo motivo avrà due risultati utili su tre per poter accedere al prossimo turno.

Dove vedere Audace Cerignola-Giugliano in tv e streaming

Audace Cerignola-Giugliano si giocherà martedi 7 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio comunale Domenico Monterisi di Cerignola. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Audace Cerignola-Giugliano 3-0, l'ultimo precedente al Monterisi