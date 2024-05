Dove vedere Casertana-Juventus Next Generation diretta tv in chiaro e streaming gratis. Playoff Serie C

Presentazione del match valevole per il primo turno dei playoff di Serie C nazionali tra Casertana e Juventus NG con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Casertana-Juventus Next Generation in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo incontro si giocherà sabato 18 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Comunale Alberto Pinto di Caserta. Il match è valido come gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.

La Casertana parte con i favori del pronostico resi ancor più granitici dopo il successo per 1-0 ottenuto nella gara d'andata al Moccagatta di Alessandria. In quell'occasione ha deciso la sfida un gran gol di Curcio nel recupero. La Juventus Next Generation ha condotto il gioco per larghi tratti della gara senza però rendersi pericolosa in molte occasioni. L'opportunità più ghiotta infatti è dell'ultimo istante di gara quando un colpo di testa del capitano Muharemovic si è stampato clamorosamente sulla traversa negando ai giovani bianconeri un pari tutto sommato meritato. Adesso servirà una vittoria con 2 gol di scarto ai ragazzi di Brambilla per ottenere il pass al prossimo turno.

Dove vedere Casertana-Juventus Next Generation in tv e streaming

Casertana-Juventus Next Generation si giocherà sabato 18 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Comunale Alberto Pinto di Caserta. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale del decoder da definire): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Le immagini della sfida d'andata al Moccagatta di Alessandria