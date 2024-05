Juventus Next-Arezzo, streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match piemontesi e toscani, valevole per il primo turno dei playoff, che si disputerà martedì 7 maggio alle ore 20.30. Arbitro dell'incontro Gabriele Sacchi della sezione A.I.A d Macerata.

Domani sera allo stadiio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria si disputerà il match Juventus Next Gen-Arezzo, valevole per il primo turno dei playoff del campionato di Serie C (girone A). Le due squadre hanno terminato la stagione regolare rispettivamente al settimo ed ottavo posto con 54 e 53 punti.

Le due sfide di campionato giocate in questa stagione hanno visto prevalere sempre la squadra bianconera con il risultato di 1-0 (25 novembre in casa e 30 marzo in trasferta) con autogol di Masetti al 18' e Guerra al 28'. L'arbitro della sfida sarà Gabriele Sacchi della sezione A.I.A d Macerata, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Cesarano di Castellamare di Stabia (Napoli) e Giorgio Vergaro di Bari.

Ricordiamo che alla fine dei 90 minuti,se il risultato fosse ancora di parità, si qualificherà la squadra meglio piazzata nella stagione regolare (in questo casa la Juventus Next Gen).

Juventus Next Gen-Arezzo, probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic ; Mulazzi, Damiani, Palombi, Turicchia; Guerra, Cerri, Anghelè.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Coccia, Chiosa, Polvani, Renzi; Damiani, Mawuli, Settembrini; Pattarello, Gucci, Guccione.

Dove vedere Juventus Next Gen-Arezzo in tv e streaming

Il match di playoff Serie C tra Juventus Next Gen-Arezzo sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

25 novembre 2023, Juventus Next Gen-Arezzo 1-0: gli highlights