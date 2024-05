Juventus Next Gen-Carrarese, streaming gratis e diretta TV Rai Sport o Sky? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra la squadra bianconera e quella giallazzurra, in programma questa sera alle ore 20.30, allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria. Arbitro della sfida Andrea Calzavara di Varese.

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria si disputerà il match Juventus Next Gen-Carrarese, valevole per l'andata del secondo turno dei playoff della fase Nazionale del campionato di Serie C, con le due squadre che hanno terminato la stagione regolare rispettivamente al settimo e terzo posto del Girone B, con 54 e 73 punti.

Nel turno precedente la squadra bianconera dopo aver perso in casa 1-0 contro la Casertana, ha ribaltato la situazione vincendo 3-1 in trasferta, mentre quella toscana ha vinto a Perugia 2-0, per poi perdere in casa per 2-1. In questa stagione le due sfide di campionato sono terminate entrambe 1-0 in favore dei giallo-azzurri.

L'arbitro della sfida sarà Andrea Calzavara della sezione A.I.A di Varese, coadiuvato dagli assistenti Mario Chichi di Palermo e Davide Fedele di Lecce, Quarto Ufficiale Maria Marotta di Sapri (Salerno). Addetto VAR e AVAR rispettivamente Antonio Di Martino di Teramo e Davide Ghersini di Genova.

Chi avrà la meglio, nelle semifinali in programma il 28 maggio e 2 giugno, sfiderà la vincente dell'altra sfida che vedrà opposte Benevento-Torres.

Juventus Next Gen-Carrarese, formazioni ufficiali

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Pedro Felipe, Muharemovic; Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Nonge Boende, Sekulov; Guerra.

CARRARESE (3-4-3): Bleve; Imperiale, Illanes Minucci, Della Latta; Panico, Cicconi, Di Gennaro, Schiavi; Finotto, Zanon, Capezzi.

Dove vedere Juventus Next Gen-Carrarese in tv e streaming

Il match di playoff Serie C tra Juventus Next Gen-Carrarese sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 254 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

12 novembre, Juventus Next Gen-Carrarese 0-1: gli highligths