Juventus NG-Arezzo probabili formazioni: le scelte di Brambilla e Indiani per la prima dei playoff

Terminata la regular season della Serie C ecco che iniziano le partite dei playoff che potrebbero valere la promozione in Serie B, andiamo a scoprire le probabili formazioni di Juventus NG contro Arezzo scelte dai due tecnici Brambilla e Indiani per l'occasione.

Juventus NG e Arezzo inaugurano l'avventura nei playoff di Serie C, andiamo a conoscere le probabili formazioni scelte per l'occasione dai due tecnici Brambilla e Indiani. L'importantissimo incontro si giocherà martedi 7 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Moccagatta di Alessandria. Il match è valevole come primo turno dei playoff di Serie C girone B.

La Juventus NG arriva a questa gara dopo aver disputato la migliore stagione da quando esiste. Lo fa grazie ad un girone di ritorno eccellente che ha parzialmente rimediato ad un inizio molto difficile che aveva fatto pensare anche ad una possibile retrocessione della squadra B bianconera. L'Arezzo di Paolo Indiani invece conferma l'ottimo lavoro svolto dal tecnico guadagnandosi un posto in questi spareggi. I toscani hanno chiuso all'8° posto a -1 dai giovani avversari. Questo imporrà ai granata di dover battere la Juventus NG per continuare il percorso. Un pareggio non basterebbe e qualificherebbe al secondo turno i bianconeri.

Juventus NG-Arezzo probabili formazioni: Indiani con l'11 tipo

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Pedro (Stramaccioni), Muharemovic; Mulazzi, Damiani, Iocolano (Salifou), Rouhi; Sekulov, Nonge; Guerra (Cerri).

squalificati: nessuno

allenatore: Massimo Brambilla

AREZZO (433): Trombini; Donati, Lazzarini, Risaliti, Montini; Settembrini, Mawuli, Damiani; Guccione, Gucci (Ekuban), Gaddini (Pattarello).

squalificati: nessuno

Allenatore: Paolo Indiani

Juventus NG-Arezzo, le immagini del match di campionato