Playoff Serie C, dove vedere Atalanta Under 23-Trento: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

Atalanta Under 23-Trento si gioca martedì 7 maggio alle 20.30 al Comunale di Caravaggio per il primo turno della fase a gironi dei playoff. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Debutto per entrambe agli spareggi per la B: nerazzurri avanti in caso di parità al 90'

Martedì 7 maggio, alle ore 20.30, si disputerà la partita Atalanta Under 23-Trento, valida per il primo turno dei playoff della fase a gironi del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Francesco Modesto e Francesco Baldini si affronteranno allo stadio Comunale di Caravaggio.

Dove vedere Atalanta Under 23-Trento in tv e streaming

Il match Atalanta Under 23-Trento sarà visibile in diretta su Sky. L’emittente satellitare trasmetterà la partita in esclusiva a partire dalle 20.25 su Sky Calcio, al canale 254 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming senza costi aggiuntivi su smartphone, tablet e PC abilitati attraverso la piattaforma Sky Go, scaricabile sui principali market store. Sarà infine possibile vedere la partita su NOW, il servizio streaming di Sky. Per la visione dell’evento occorre disporre di una connessione a internet e sarà necessario acquistare il 'Pass Sport'.

Serie C, Atalanta Under 23-Trento: come c’arrivano le due squadre

Prima volta assoluta agli spareggi per la promozione in Serie B per Atalanta Under 23 e Trento. In palio c’è un posto nel secondo turno, ma per entrambe le squadre il bilancio della stagione è comunque già positivo. Ben al di là delle aspettative sono infatti andati i giovani della Dea, capaci di stazionare stabilmente tra le prime sei della classifica al primo anno di esistenza della seconda squadra de club bergamasco.

Inattesa è stata anche la qualificazione ai playoff del Trento. Alla terza stagione consecutiva in terza serie, la squadra dell’ambizioso presidente Giacca è riuscita a centrare un posto agli spareggi dopo due sofferte salvezze. Baldini, terzo tecnico della stagione, è riuscito a imprimere la svolta raccogliendo un bottino di 23 punti in 13 partite, con due sole sconfitte, valso il 10°posto. Per proseguire la corsa, tuttavia, gli Aquilotti dovranno vincere entro i 90 minuti, altrimenti a passare il turno sarà l’Atalanta. I due precedenti in campionato parlano bergamasco: 0-0 al Briamasco e 1-0 per i nerazzurri al ritorno.

Atalanta Under 23-Trento, le probabili formazioni

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Ghislandi, Comi, Ceresoli; Palestra, Mendicino, Panada, Bernasconi; De Nipoti, Capone; Vlahovic. All.: F. Modesto.

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Frosinini, Trainotti, Cappelletti, Obaretin; Di Cosmo, Rada, Giannotti; Pasquato; Italeng, Caccavo. All.: F. Baldini.