Playoff Serie C, dove vedere Giana Erminio-Pro Vercelli: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma i Playoff di Serie C NOW 2023/24. Giana Erminio e Pro Vercelli si affrontano oggi, Martedì 7 maggio, ore 20:30, allo "Stadio Città di Gorgonzola" di Gorgonzola. La gara unica è valevole per il primo turno della fase a gironi. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Playoff Serie C NOW 2023/24, dove vedere Giana Erminio-Pro Vercelli? Si gioca allo "Stadio Città di Gorgonzola" di Gorgonzola, con calcio d'inizio in programma oggi, Martedì 7 maggio 2024, alle ore 20:30. La gara è valevole per il primo turno della fase a gironi terza serie professionistica del campionato italiano di calcio maschile.

EVENTO GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI



Playoff Serie C NOW 2023/24

Primo turno - Fase a gironi
LUOGO GORGONZOLA



Stadio Città di Gorgonzola
DATA Martedì 7 maggio 2024
ORE 20:30
ARBITRI
ARBITRO

Dario Madonia

Sezione AIA di Palermo



ASSISTENTE 1

Giovanni Dell'Orco

Sezione AIA di Policoro



ASSISTENTE 2

Pio Carlo Cataneo

Sezione AIA di Foggia



IV UFFICIALE

Erminio Cerbasi

Sezione AIA di Arezzo



VAR

Matteo Gariglio

Sezione AIA di Pinerolo



AVAR

Giacomo Paganessi

Sezione AIA di Bergamo

Playoff Serie C, dove vedere Giana Erminio-Pro Vercelli?

Giana Erminio-Pro Vercelli viene trasmessa su Sky. E' disponibile in:

Giana Erminio-Pro Vercelli, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 256], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Giana Erminio-Pro Vercelli, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Giana Erminio-Pro Vercelli, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Giana Erminio e Pro Vercelli. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

GIANA ERMINIO
3-5-2



PRO VERCELLI
4-3-3



22

Gioele Zacchi

22 Jacopo Sassi

23 Lorenzo Caferri

29 Roberto Iezzi

77 Andrea Piazza

32 Giulio Parodi

73 Gabriele Minotti

33 Alessandro Citi

20 Alessandro Lamesta

3 Francesco Rodio

18 Christian Acella

8 Ilario Iotti

14 Matteo Marotta

14 Salvatore Santoro

8 Marco Ballabio

17 Francesco Contaldo

21 Claudio Messaggi

7 Mattia Mustacchio

17 Maguette Fall

9 Alessio Nepi

30 Matteo Barzotti

27 Matteo Maggio
Coach



Andrea Chiappella
Coach



Andrea Dossena

🟢 Formazioni ufficiali

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.