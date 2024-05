Playoff Serie C, dove vedere Legnago-Lumezzane: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

Legnago-Lumezzane si gioca martedì 7 maggio alle 20.30 al Sandrini per il primo turno della fase a gironi dei playoff. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Di fronte due delle rivelazioni della stagione, ospiti costretti a vincere per proseguire il cammino

Martedì 7 maggio, alle ore 20.30, si disputerà la partita Legnago-Lumezzane, valida per il primo turno dei playoff della fase a gironi del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Massimo Donati e Arnaldo Franzini si affronteranno allo stadio Mario Sandrini di Legnago.

Dove vedere Legnago-Lumezzane in tv e streaming

Il match Legnago-Lumezzane sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. L’emittente satellitare trasmetterà la gara a partire dalle 20.25 su Sky Calcio, al canale 257 del decoder. Esistono altre due possibilità per non perdersi il match in modalità mobile. Gli abbonati a Sky da almeno un anno potranno infatti assistere al match in streaming senza costi aggiuntivi su smartphone, tablet e PC abilitati attraverso la piattaforma Sky Go, ma anche su NOW, il servizio streaming di Sky nonché title sponsor della Serie C 2023-‘24. Per la visione dell’evento occorre disporre di una connessione a internet e sarà necessario acquistare il 'Pass Sport'.

Serie C, Legnago-Lumezzane: come c’arrivano le due squadre

Scontro tra neopromosse per il primo turno della fase a girone dei playoff. A contendersi un posto al secondo turno saranno infatti le vincenti dei gironi C e B della Serie D 2022-’23. Indicate a inizio stagione tra le formazioni destinate a lottare per la salvezza, Legnago e Lumezzane sono sempre rimaste ben al di sopra della zona pericolosa. Il miglior piazzamento in regular season (6° posto contro 10°) permetterà al Legnago, imbattuto nel doppio confronto stagionale con il Lumezzane (2-1 in casa e 0-0 al Saleri), di avanzare nei playoff anche con un pareggio al 90.

Ben diversa la storia del Lumezzane. Tornati in C a sei anni di distanza dalla retrocessione che pose fine a 24 anni consecutivi tra i professionisti, i rossoblù del presidente Andrea Caracciolo hanno centrato l’obiettivo di una salvezza tranquilla e possono godersi il ritorno negli spareggi per la Serie B. Ne ’99 e nel 2004 il Lume sfiorò lo storico salto tra i cadetti perdendo le finali playoff contro Pistoiese e Cesena, quest’ultima funestata da una rissa a fine partita entrata tristemente nella storia. Non sembra questo l’anno buono per riprovarci, ma la società sembra avere le intenzioni di porre le basi per tornare a sognare.

Legnago-Lumezzane, le probabili formazioni

LEGNAGO (3-4-1-2): Fortin; Pelagatti, Martic, Motoc; Muteba, Viero, Baradji, Boci; Van Ransbeeck; Svidercoschi, Rocco. All.: M. Donati.

LUMEZZANE (4-3-1-2): Filigheddu; Pisano, Dalmazzi, Pogliano, Righetti; Calì, Taugordeau, Moscati; Ilari; Capelli, Cannavò. All.: A. Franzini.