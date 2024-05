Playoff Serie C, dove vedere Pescara-Pontedera: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma i Playoff di Serie C NOW 2023/24. Pescara e Pontedera si affrontano oggi, Martedì 7 maggio, ore 20:30, allo "Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia" di Pescara. La gara unica è valevole per il primo turno della fase a gironi. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Playoff Serie C NOW 2023/24, dove vedere Pescara-Pontedera? Si gioca allo "Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia" di Pescara, con calcio d'inizio in programma oggi, Martedì 7 maggio 2024, alle ore 20:30. La gara è valevole per il primo turno della fase a gironi terza serie professionistica del campionato italiano di calcio maschile.

EVENTO PESCARA-PONTEDERA



Playoff Serie C NOW 2023/24

Primo turno - Fase a gironi LUOGO PESCARA



Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia DATA Martedì 7 maggio 2024 ORE 20:30 ARBITRI ARBITRO

Antonino Costanza

Sezione AIA di Agrigento



ASSISTENTE 1

Roberto D'Ascanio

Sezione AIA di Roma 2



ASSISTENTE 2

Francesco Picciche'

Sezione AIA di Trapani



IV UFFICIALE

Domenico Leone

Sezione AIA di Barletta



VAR

Gianpiero Miele

Sezione AIA di Nola



AVAR

Niccolo' Baroni

Sezione AIA di Firenze

Playoff Serie C, dove vedere Pescara-Pontedera?

Pescara-Pontedera viene trasmessa su Sky. E' disponibile in:

Pescara-Pontedera, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 255], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Pescara-Pontedera, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Pescara-Pontedera, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Pescara-Pontedera: dove vedere?



Canali Pescara-Pontedera

Diretta TV su: Sky Sky Sport

Canale 255 Pescara-Pontedera

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Pescara-Pontedera

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Pescara e Pontedera. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Formazioni ufficiali



PESCARA



PONTEDERA



3-4-2-1 22

Alessandro Plizzari 30

Niccolò Vivoli 15

Romano Floriani Mussolini 18

Matteo Guidi 13

Riccardo Brosco 19

Marcos Espeche 24

Ivan Mesík 4

Gabriele Calvani 2

Lorenzo Milani 21

Gabriele Perretta 8

Salvatore Aloi 16

Lorenzo Ignacchiti 6

Niccolò Squizzato 10

Giacomo Benedetti 17

Georgi Tunjov 3

Samuele Angori 10

Davide Merola 20

Isaías Delpupo 29

Luigi Cuppone 11

Simone Ianesi 11

Federico Accornero 26

Gabriele Selleri Coach



Emmanuel Cascione Coach



Max Canzi 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.