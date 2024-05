Playout Serie C, dove vedere Fiorenzuola-Novara: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

Fiorenzuola-Novara si gioca domenica 12 maggio alle 18 al velodromo Pavesi per l'andata dei playout del girone A. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Si gioca per evitare la discesa in D: emiliani costretti a vincere, piemontesi salvi con due pareggi

Domenica 12 maggio, alle ore 18, si disputerà la partita Fiorenzuola-Novara, valida come andata dei playout del campionato di Serie C 2023-2024, girone A. Le formazioni allenate da Luca Tabbiani e Giacomo Gattuso si affronteranno al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda.

Dove vedere Fiorenzuola-Novara in tv e streaming

Il match Fiorenzuola-Novara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. L’emittente satellitare trasmetterà la gara a partire dalle 17.30 su Sky Calcio, canale 252 del decoder. Esistono altre due possibilità per non perdersi il match in modalità mobile. Gli abbonati a Sky da almeno un anno potranno infatti assistere alla partita in streaming senza costi aggiuntivi su smartphone, tablet e PC abilitati attraverso la piattaforma Sky Go, ma anche su NOW. Per la visione dell’evento occorre disporre di una connessione a internet e sarà necessario acquistare il 'Pass Sport'.

Playout Serie C, Fiorenzuola-Novara: come c’arrivano le due squadre

Conclusa la stagione regolare con lo scontro diretto del Piola, vinto 2-0 dai piemontesi, Fiorenzuola e Novara chiudono con la doppia sfida del playout una stagione che, al termine del match di ritorno del Piola, le avrà viste affrontarsi ben cinque volte. Un computo che comprende anche l’amichevole del 3 agosto e la sfida di Coppa Italia del 3 ottobre, entrambe giocate al Pavesi. Il Novara, che prima di quest’anno non aveva mai vinto a Fiorenzuola, si è imposto in tutti e quattro i precedenti stagionali. Uno scenario che non può che inquietare i rossoneri.

Per restare in C, infatti, la squadra di Tabbiani è obbligata a vincere almeno una delle due gare dei playout e in generale sarebbe condannata in caso di parità di punti e reti segnate nella doppia sfida a causa del peggior piazzamento in campionato (18° posto contro 17°). Le due squadre arrivano alla partita con stati di forma opposti. Il Novara ha sfiorato la salvezza diretta al termine di un girone di ritorno che lo ha visto perdere solo tre partite, mentre il Fiorenzuola non è mai andato oltre il quart’ultimo posto e si presenta alla sfida con la quinta peggior difesa di tutta la Serie C. Agli emiliani servirà quindi un’impresa, che permetta di cancellare il ricordo dell’ultima retrocessione tra i dilettanti, maturata nel 2001 al termine del playout perso proprio contro il Novara.

Fiorenzuola-Novara, le probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Cremonesi, Maffei; Mora, Oneto, Di Gesù; D'Amico, Ceravolo, Morello. All.: L. Tabbiani.

NOVARA (4-3-3): Minelli; Boccia, Bonaccorsi, Lorenzini, Khailoti; Urso, Di Munno, Ranieri; Gerardini, Ongaro. Bentivegna. All.: G. Gattuso.

L'arbitro di Fiorenzuola-Novara sarà Ermes Fabrizio Calvaliere della sezione di Paola, coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini di Prato e Luca Landoni di Milano. Quarto Ufficiale Luca Cherchi di Carbonia. Al Var Daniele Paterna di Teramo, Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.