Playout Serie C, dove vedere Novara-Fiorenzuola: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

Novara-Fiorenzuola si gioca domenica 19 maggio alle 18 al Piola per il ritorno dei playout del girone A. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Piemontesi a un passo dal traguardo dopo il 3-1 dell'andata: emiliani chiamati all'impresa per evitare il ritorno in Serie D

Domenica 19 maggio, alle ore 18, si disputerà la partita Novara-Fiorenzuola, valida come ritorno dei playout del campionato di Serie C 2023-2024, girone A. Le formazioni allenate da Giacomo Gattuso e Luca Tabbiani si affronteranno allo stadio Silvio Piola. Al termine del match conosceremo il nome della terza squadra retrocessa in Serie D dal girone A.

Dove vedere Novara-Fiorenzuola in tv e streaming

Il match Novara-Fiorenzuola sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. L’emittente satellitare trasmetterà la gara a partire dalle 17.55 su Sky Calcio, al canale 251 del decoder. Si potrà assistere alla partita anche in modalità mobile. Gli abbonati a Sky da almeno un anno potranno infatti seguire il match senza costi aggiuntivi attraverso la piattaforma Sky Go, scaricabile sui principali market store. In streaming la partita sarà disponibile su NOW, la piattaforma on-demand a pagamento di Sky.

Serie C, Novara-Fiorenzuola: come c’arrivano le due squadre

Calciare diciotto calci d’angolo contro uno solo degli avversari non è servito al Fiorenzuola per evitare nell’andata del playout del girone A di Serie C il pesante 1-3 che sembra spalancare ai rossoneri il baratro della Serie D dopo tre stagioni tra i professionisti. Al Piola, dopo il quinto scontro diretto su cinque perso in stagione dal Fiorenzuola contro il Novara, agli emiliani servirà un’impresa per rovinare la festa ad un avversario reduce del resto da un girone di ritorno disputato a ritmo da playoff. Imbattuti in casa da fine gennaio e sconfitti nel ritorno al Piola solo dal Padova, gli azzurri potranno permettersi di perdere con tre gol di scarto per mantenere la categoria e iniziare a pensare con le dovute ambizioni alla prossima stagione. Un Fiorenzuola con il morale sottoterra, alle prese con tanti assenti in difesa e vittorioso in stagione solo quattro volte in trasferta dovrà superarsi per evitare che si ripeta l’epilogo del 2002, quando a sancire il commiato dal professionismo fu proprio il playout perso contro il Novara.

L'arbitro di Novara-Fiorenzuola sarà Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Marco Porcheddu di Oristano e Andrea Barcherini di Terni. Quarto ufficiale Giorgio Vergaro di Bari. Al Var Lorenzo Maggioni di Lecco, Avar Daniele Rutella di Enna.

Novara-Fiorenzuola, le probabili formazioni

NOVARA (4-3-3): Minelli; Migliardi, Bertoncini, Lorenzini; Boccia, Ranieri, Di Munno, Urso; Bentivegna, Gerardini; Ongaro. All.: G. Gattuso.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Brogni, Bondioli, Cremonesi, Maffei; Musatti, Mora, Nelli; Bocic, Alberti, Anelli. All.: L. Tabbiani.