Playout Serie C 2024: tabellone, regolamento e tutte le info sulle gare in programma

Terminata la regular season dei tre gironi di Serie C è tempo di cominciare con i playout retrocessione di Serie C anche per questo 2024, ecco tutte le info e il regolamento delle sfide che coinvolgeranno otto squadre della terza serie calcistica nazionale.

Chiusa la regular season della stagione 2023/2024 è tempo di affrontare i playout di Serie C scoprendone il regolamento e le date che compongono il tabellone delle sfide. Otto sono le squadre coinvolte negli spareggi per non retrocedere in Serie D. Contemporaneamente si disputeranno anche le partite dei playoff e quelle della Supercoppa di categoria.

Gare senza appello per provare a salvare la stagione per ciascuna delle squadre coinvolte. Saranno dieci e non dodici le squadre partecipanti ai playout. Retrocessione diretta della Pro Sesto staccata di 9 lunghezze dall'Arzignano che si salva invece senza bisogno di spareggi, idem per la Fermana che torna in Serie D salvando dagli spareggi l'Ancona. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sui playout di Serie C a cominciare dal regolamento e dalle date delle gare presenti in tabellone.

Playout Serie C regolamento: l'ultima retrocede direttamente in Serie D

Ai Playout di Serie C partecipano normalmente da regolamento quattro squadre per ognuno dei tre gironi, quelle che hanno concluso il campionato dal 16° al 19° posto. L'ultima classificata retrocede direttamente in Serie D.

Questi gli abbinamenti previsti:

16 ª classificata contro 19 ª classificata

17ª classificata contro 18ª classificata

Le squadre coinvolte si affrontano in match di andata e ritorno. In caso di parità al termine dei 180 minuti a retrocedere sarà la squadra che peggio si è piazzata nella regular season.

I Playout non si disputano in due casi:

se il distacco tra la 19ª e la 16ª è superiore agli otto punti , il Playout tra le due squadre non si disputa. Retrocede in Serie D direttamente la 19ª classificata;

, il Playout tra le due squadre non si disputa. Retrocede in Serie D direttamente la 19ª classificata; allo stesso modo, se il distacco tra la 18ª e la 17ª è superiore agli otto punti, il Playout tra le due squadre non si disputa. Retrocede in Serie D direttamente la 18ª classificata.

Il tabellone gare dei playout: gli abbinamenti dei tre gironi

Novara (17°) - Fiorenzuola (18°) [girone A]

Pro Sesto direttamente in Serie D insieme all'Alessandria, Arzignano salvo senza i playout (nove punti di distanza).

Vis Pesaro (17°) - Recanatese (18°) [girone B]

Fermana direttamente in Serie D insieme all'Olbia, Ancona salvo senza i playout (undici punti di distanza).