Playout Serie C, dove vedere Recanatese-Vis Pesaro: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

Vis Pesaro-Recanatese si gioca domenica 19 maggio alle 18 al Bruno Benelli per il ritorno dei playout del girone B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. All'andata giallorossi vittoriosi 1-0: Vis salva in caso di vittoria con qualunque risultato

Domenica 19 maggio, alle ore 18, si disputerà la partita Vis Pesaro-Recanatese, valida come ritorno dei playout del campionato di Serie C 2023-2024, girone B. Le formazioni allenate da Roberto Stellone e Giacomo Filippi si affronteranno allo stadio Bruno Benelli per un match dal quale uscirà il nome della terza retrocessa in D del girone dopo Olbia e Fermana.

Dove vedere Vis Pesaro-Recanatese in tv e streaming

Il match Vis Pesaro-Recanatese sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. L’emittente satellitare trasmetterà la gara a partire dalle 17.55 su Sky Calcio, al canale 251 del decoder. Si potrà assistere alla partita anche in modalità mobile. Gli abbonati a Sky da almeno un anno potranno infatti seguire il match senza costi aggiuntivi attraverso la piattaforma Sky Go, scaricabile sui principali market store. In streaming lal partita sarà disponibile su NOW.

Serie C, Vis Pesaro-Recanatese: come c’arrivano le due squadre

Quarto derby della stagione tra biancorossi e giallorossi e alla Vis non resta che augurarsi che venga rispettata la tradizione. Finora, infatti, ad avere la meglio è sempre stata la squadra di casa per 1-0, l’ultima volta nell’andata del playout al Tubaldi, decisa da un gol di Federico Melchiorri. Se così sarà al termine dei 90 minuti (non sono previsti i supplementari) la formazione di Stellone potrà festeggiare una salvezza ben più sofferta del previsto e prepararsi a disputare la settima stagione consecutiva in terza serie. Penalizzata dal peggior piazzamento in campionato, la Recanatese si presenterà quindi al Benelli avendo a disposizione due risultati su tre, ma sapendo di non potersi permettere la sconfitta con qualsiasi risultato. I giallorossi hanno scongiurato la retrocessione diretta grazie a un gran finale di stagione regolare, con quattro vittorie sotto la gestione Filippi nelle ultime 11 giornate della stagione regolare, e arriveranno quindi al match in un buon stato psicofisico. Anche per i pesaresi il bilancio dell’era Stellone, subentrato a Banchieri alla terz’ultima giornata, è positivo, con due vittorie e altrettante sconfitte. Come ha osservato l’esperto tecnico romano ora, tuttavia, conta solo la “partita della vita”.

L'arbitro di Vis Pesaro-Recanatese sarà Mario Perri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Marco Cerilli di Latina. Quarto ufficiale Mattia Ubaldi di Roma 1. Al Var Francesco Forneau di Roma 1, Avar Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Vis Pesaro-Recanatese, le probabili formazioni

VIS PESARO (3-4-1-2): F. Neri; Rossoni, Zagnoni, G. Neri; Da Pozzo, Di Paola, Valdifiori, Nina; Pucciarelli; Karlsson, Molina. All.: R. Stellone.

RECANATESE (3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Allievi; Raimo, Morrone, Fiorini, Longobardi; Sbaffo, Carpani; Melchiorri. All.: G. Filippi.