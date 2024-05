Potenza-Monterosi diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Playout Serie C

Presentazione del match valevole per i playout di Serie C girone C tra Potenza e Monterosi con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live. Continuano gli spareggi della terza serie del calcio italiano.

Ecco dove vedere Potenza-Monterosi ritorno dei playout in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si giocherà domenica 19 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani di Potenza. La gara è valida come ritorno del playout di Serie C girone C, il match di andata si è concluso col punteggio di 1-0 a favore del Potenza grazie al gol di Caturano.

Per il Potenza il compito di difendere il vantaggio maturato nella gara d'andata per poter mantenere la categoria anche la prossima stagione. Ai padroni di casa basterebbe anche perdere con un gol di scarto per condannare il Monterosi alla Serie D in virtù della migliore posizione finale di classifica durante la regular season. Arduo il compito degli ospiti chiamati a vincere con due gol di scarto per non abbandonare le categoria professionistiche.

Dove vedere Potenza-Monterosi playout in tv e streaming

Potenza-Monterosi si giocherà domenica 19 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani di Potenza. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale da definire): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Dove vedere Potenza-Monterosi: le immagini del match d'andata