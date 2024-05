Supercoppa Serie C regolamento e calendario: in tre per lo scettro di regina della Lega Pro

Finita la stagione della Lega Pro e in concomitanza con playoff e playout si elegge anche la regina della terza serie calcistica italiana attraverso la Supercoppa di Serie C, scopriamo insieme regolamento e calendario di questa competizione avvincente.

Chiusa la regular season dei tre gironi va in scena la Supercoppa di Serie C ecco il regolamento e il calendario della competizione che mette di fronte le tre vincitrici dei rispettivi raggruppamenti. La competizione inizierà domenica 5 maggio con la sfida che mette di fronte Mantova e Cesena, rispettivamente trionfatrici dei gironi A e B del campionato nazionale di Serie C.

Saranno appunto Mantova, Cesena e Juve Stabia a contendersi l'ambito titolo. Tutte e tre le compagini hanno in comune il fatto di essersi aggiudicate la vittoria con discreto anticipo. Su tutte il Cesena che ha letteralmente dominato il girone B, più incerto invece il destino di Mantova e Juve Stabia che hanno comunque meritato ampiamente la soddisfazione della vittoria e della promozione diretta in Serie B.

Supercoppa Serie C regolamento

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Nel “gironcino”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti;

b) del maggior numero di reti segnate;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna.

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio. La squadra classificata al primo posto sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2023-2024 come da regolamento e le sarà assegnato il relativo trofeo.

Calendario delle gare della Supercoppa di Serie C: si parte con Mantova-Cesena

1a giornata Domenica 05 Maggio 2024

- MANTOVA-CESENA ore 17:30 Stadio Martelli Mantova (riposa JUVE STABIA)

2a giornata Domenica 12 Maggio 2024

- si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3a giornata Domenica 19 Maggio 2024

- la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata.