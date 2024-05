Triestina-Benevento, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming il match Triestina-Benevento, valido per l'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff e che si giocherà martedì 14 maggio alle ore 21 allo stadio "Nereo Rocco" di Trieste

Martedì 14 maggio, alle ore 21, allo stadio "Nereo Rocco" di Trieste, si disputerà il match Triestina-Benevento, valido per l'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Triestina-Benevento in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Triestina si è qualificata a questa fase dei playoff eliminando nel turno precedente la Giana Erminio grazie al pareggio per 1-1 ottenuto al "Nereo Rocco" di Trieste con gli alabardati che si sono qualificati grazie alla migliore posizione in classifica. Il Benevento, invece, entra da questo turno in questi playoff grazie al 3° posto nel girone C con 66 punti (18 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte). Il match di ritorno si giocherà sabato 18 maggio allo stadio "Vigorito" con calcio d'inizio fissato per le 20.30.

Dove vedere Triestina-Benevento, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Triestina-Benevento, valido per l'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 255 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.