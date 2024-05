Vicenza-Taranto, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Antenna Sud? Dove vedere playoff Serie C

Presentazione e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming il match Vicenza-Taranto, valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff e che si giocherà sabato 18 maggio alle ore 21 allo stadio "Romeo Menti" di Vicenza

Sabato 18 maggio, alle ore 21, allo stadio "Nereo Rocco" di Trieste, si disputerà il match Vicenza-Taranto, valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Vicenza-Taranto in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Al "Romeo Menti" si deciderà chi tra i veneti di Stefano Vecchi e gli ionici di Ezio Capuano approderà al secondo turno della fase nazionale dei playoff. Si ripartirà dall' 1-0 per il Vicenza maturato nella gara d'andata che si è giocata martedì allo stadio "Iacovone". In caso di parità di reti tra andata e ritorno al termine dei 90 minuti regolamentari, non si saranno supplementari e rigori ma passare il turno sarebbe il Vicenza, in quanto testa di serie.

Vicenza-Taranto sarà diretta da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coaudiuvato da Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Giorgio Ravera di Lodi. Il quarto uomo sarà Domenico Mirabella di Napoli. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Lorenzo Maggioni di Lecco e Giacomo Paganessi di Bergamo.

Vicenza-Taranto, le probabili formazioni

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Tronchin, Ronaldo, Costa; Della Morte; Ferrari, Greco.

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Valietti, Zonta, Calvano, Ferrara; Kanoutè, Fabbro, Bifulco.

Dove vedere Vicenza-Taranto, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Vicenza-Taranto, valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C, sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.