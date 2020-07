Mercato Juve, idea Boga: ma attenzione a Napoli e Milan. Jeremie Boga sarebbe uno dei nomi caldi per il calciomercato della Juventus, Paratici potrebbe provare l’affondo sul giocatore del Sassuolo ma bisogna registrare anche l’interesse di Napoli e Milan.

Mercato Juve, i bianconeri fanno sul serio per Boga

Il mercato della Juventus scalda i motori in attacco e l’idea Jeremie Boga inizia a prendere quota. La Vecchia Signora potrebbe presto passare all’offensiva per l’esterno, forte degli ottimi rapporti con il Sassuolo. Le due società sono da sempre “amiche” sul mercato: lo dimostrano infatti le operazioni degli ultimi anni che hanno fatto cambiare maglia dal bianconero al neroverde.

Ora sarebbero però due le operazioni calde: oltre a Boga, infatti Paratici avrebbe messo nel mirino anche Manuel Locatelli. L’ex Milan è uno dei nomi per rinforzare il centrocampo insieme ai vari Jorginho e Zaniolo. L’ala del Sassuolo, a soli 23 anni, è già titolare in Serie A e alla prima stagione in Italia ha fatti vedere ottime cose. Un talento in continua in crescita, in un ruolo, quello dell’esterno d’attacco, in cui la Juve sta cercando qualcosa in più rispetto a quello che ha già in rosa.

La Juventus infatti non sarebbe l’unica a guardare da vicino Jeremie Boga. Il Napoli si sarebbe già fatto avanti mettendo sul piatto ben 25 milioni di euro. La risposta del Sassuolo per Boga è stato un secco “no”, ma se l’offerta si dovesse alzare gli emiliani potrebbero vacillare. Sulle tracce del francese ci sarebbe anche il Milan che nel nuovo corso targato Rangnick sembra voler puntare forte su ragazzi giovani e di talento. Insomma, tra buoni rapporti e non solo, la Juventus sarebbe pronto all’affondo per Boga, ma portarsi a casa il giocatore non sarà facile perché Napoli e Milan faranno sicuramente la loro battaglia.