JUVE BENZEMA, DA INSTAGRAM UN INDIZIO DI MERCATO? – I social, si sa, sono una grande risorsa per il nostro mondo contemporaneo, ma a volte possono trasformarsi in bombe ad orologeria che possono esplodere da un momento all’altro. Nel calcio, abbiamo vari esempi, anche riguardo al calciomercato (ECCO IL TABELLONE DEL MERCATO ITALIANO): tra gli ultimi episodi, la bomba Messi-Inter è esplosa anche a causa di una foto iniziata a circolare sui social di un tabellone pubblicitario utilizzato dalla tv di Suning in Cina. Ora, può nascere una nuova telenovela: quella tra la Juventus e Karim Benzema, attaccante del Real Madrid che ha postato un video nel quale si vede, durante un suo allenamento, un pallone alquanto “particolare”.

Juve Benzema, il video Instagram apre la nuova telenovela

Nel video in questione, sponsorizzato da Adidas, si può vedere una sessione di allenamento intensiva del campione francese del Real Madrid, al termine del quale Benzema inizia a superare in dribbling alcuni conetti utilizzando un pallone con il simbolo della Juventus. E’ cosa nota che i bianconeri siano alla disperata ricerca di un centravanti di livello per il post Higuain, ma tra i nomi papabili (Jimenez, Zapata, Lacazette, Milik, Dzeko) non era mai venuto fuori quello del centravanti dei blancos. Ovviamente, Cristiano Ronaldo sarebbe felicissimo di riavere con sé il suo scudiero, l’uomo che gli apriva gli spazi e gli permise di realizzare tutti quei record con la maglia del Real: se la Juve volesse fargli (e farsi) tale regalo, sarebbero tutti felici e contenti. E il primo indizio già c’è.