Il Benevento è pronto a sferrare il doppio colpo per sottrarre due talenti di casa Milan. La società campana sembra aver messo serimente gli occhi su Leo Duarte e Rade Krunic in modo da aumentare il tasso qualitativo di difesa e mediana. Tra le due società i contatti sarebbero già in fase avanzata.

Il Benevento vuole Duarte per rinforzare la difesa

Leo Duarte, difensore brasiliano di 183 cm, potrebbe essere il colpo giusto per migliorare la retroguardia delle streghe. Il calciatore di 24 anni non è riuscito a trovare spazio al Milan anche a causa di un doppio infortunio. Attualmente è valutato intorno ai 5 milioni di euro ma si studiano formule alternative come il prestito con obbligo di riscatto.

Krunic l’uomo giusto per il centrocampo

Rade Krunic è un centrocampista totale che può giocare anche come trequartista. Il giovane bosniaco unisce alla duttilità tattica, un’ottima tecnica. Un vero è proprio jolly che Pippo Inzaghi potrebbe far giocare in qualunque zona del campo. Il Milan lo ha acquistato dall’Empoli per 8 milioni di euro ma il centrocampista con la maglia rossonera non è mai riuscito a mettere in mostra le sue doti. Per Krunic una piazza come quella del Benevento potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciare la sua carriera.